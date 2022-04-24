https://tr.sputniknews.com/20220424/trabzonspora-havalimaninda-yapilan-coskulu-karsilamada-izdiham-yasandi-1055801403.html
Trabzonspor’a havalimanında yapılan coşkulu karşılamada izdiham yaşandı
Trabzonspor’a havalimanında yapılan coşkulu karşılamada izdiham yaşandı
Trabzonspor, deplasmanda aldığı Adana Demirspor galibiyetinin ardından Trabzon Havalimanına gelen taraftarlar takımlarını çoşkulu bir şekilde karşılarken... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T04:19+0300
2022-04-24T04:19+0300
2022-04-24T04:19+0300
spor
trabzon
trabzonspor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055801378_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_68b3c1f7bc99b319231b51febdbdcc9d.jpg
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, maçın ardından Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan uçak ile Trabzon’a döndü. Şehre galibiyet ile dönen Bordo-mavili ekibi Trabzon Havalimanı’nda taraftarlar karşıladı. Havalimanı çıkışında toplanan coşkulu kalabalık izdihama yol açarken taraftarların sevgi gösterileri arasında kendilerini bekleyen otobüse güçlükle binen bordo-mavili kafile tezahürat eşliğinde ve meşalelerle havalimanından ayrıldı. Basın mensupları ve bazı taraftarların izdihamda sırasında ezildikleri gözlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220423/trabzonspor-teknik-direktoru-avci-sampiyon-olabilmek-icin-bir-puana-ihtiyacimiz-var-1055799437.html
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055801378_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_5116e5a03e25d8386875d31eeae7713f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
trabzon, trabzonspor
Trabzonspor’a havalimanında yapılan coşkulu karşılamada izdiham yaşandı
Abone ol
Trabzonspor, deplasmanda aldığı Adana Demirspor galibiyetinin ardından Trabzon Havalimanına gelen taraftarlar takımlarını çoşkulu bir şekilde karşılarken, izdiham yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, maçın ardından Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan uçak ile Trabzon’a döndü.
Şehre galibiyet ile dönen Bordo-mavili ekibi Trabzon Havalimanı’nda taraftarlar karşıladı. Havalimanı çıkışında toplanan coşkulu kalabalık izdihama yol açarken taraftarların sevgi gösterileri arasında kendilerini bekleyen otobüse güçlükle binen bordo-mavili kafile tezahürat eşliğinde ve meşalelerle havalimanından ayrıldı.
Basın mensupları ve bazı taraftarların izdihamda sırasında ezildikleri gözlendi.