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Trabzonspor’a havalimanında yapılan coşkulu karşılamada izdiham yaşandı
Trabzonspor’a havalimanında yapılan coşkulu karşılamada izdiham yaşandı
Trabzonspor, deplasmanda aldığı Adana Demirspor galibiyetinin ardından Trabzon Havalimanına gelen taraftarlar takımlarını çoşkulu bir şekilde karşılarken... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T04:19+0300
2022-04-24T04:19+0300
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, maçın ardından Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan uçak ile Trabzon’a döndü. Şehre galibiyet ile dönen Bordo-mavili ekibi Trabzon Havalimanı’nda taraftarlar karşıladı. Havalimanı çıkışında toplanan coşkulu kalabalık izdihama yol açarken taraftarların sevgi gösterileri arasında kendilerini bekleyen otobüse güçlükle binen bordo-mavili kafile tezahürat eşliğinde ve meşalelerle havalimanından ayrıldı. Basın mensupları ve bazı taraftarların izdihamda sırasında ezildikleri gözlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220423/trabzonspor-teknik-direktoru-avci-sampiyon-olabilmek-icin-bir-puana-ihtiyacimiz-var-1055799437.html
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trabzon, trabzonspor

Trabzonspor’a havalimanında yapılan coşkulu karşılamada izdiham yaşandı

04:19 24.04.2022
© İHA / GÖKMEN ŞAHİNTrabzonspor, deplasmanda aldığı Adana Demirspor galibiyetinin ardından Trabzon Havalimanına gelen taraftarlar takımlarını çoşkulu bir şekilde karşılarken, izdiham yaşandı.
Trabzonspor, deplasmanda aldığı Adana Demirspor galibiyetinin ardından Trabzon Havalimanına gelen taraftarlar takımlarını çoşkulu bir şekilde karşılarken, izdiham yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN
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Trabzonspor, deplasmanda aldığı Adana Demirspor galibiyetinin ardından Trabzon Havalimanına gelen taraftarlar takımlarını çoşkulu bir şekilde karşılarken, izdiham yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, maçın ardından Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan uçak ile Trabzon’a döndü.
Şehre galibiyet ile dönen Bordo-mavili ekibi Trabzon Havalimanı’nda taraftarlar karşıladı. Havalimanı çıkışında toplanan coşkulu kalabalık izdihama yol açarken taraftarların sevgi gösterileri arasında kendilerini bekleyen otobüse güçlükle binen bordo-mavili kafile tezahürat eşliğinde ve meşalelerle havalimanından ayrıldı.
Basın mensupları ve bazı taraftarların izdihamda sırasında ezildikleri gözlendi.
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