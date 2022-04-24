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Tunceli'de korkuluğu kırılan köprüden düşen kadın öldü
Tunceli'de korkuluğu kırılan köprüden düşen kadın öldü
Tunceli'nin Ovacık ilçesi Munzur Gözeleri'nde ahşap köprünün korkuluğunun kırılmasıyla Munzur Çayı'na düşen Ayşen Gür (63), hayatını kaybetti. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T12:07+0300
2022-04-24T12:07+0300
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kadın
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Tunceli'de, Ovacık ilçesine bağlı Munzur Gözeleri'ni eşi ve çocuklarıyla görmeye gelen Ayşen Gür, Munzur Çayı üzerindeki ahşap köprüye çıktı. Gür, köprünün korkuluğunun kırılmasıyla 1.5 metre yükseklikten düştü.Başını taşa vuran ve ağır yaralanan Gür, çağrılan ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gür, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Gür'ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220424/basina-atilan-cisim-sonucu-ikinci-katin-merdivenlerinden-dusen-polis-memuru-hayatini-kaybetti-1055801503.html
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tunceli, köprü, kadın

Tunceli'de korkuluğu kırılan köprüden düşen kadın öldü

12:07 24.04.2022
© DHATunceli'de korkuluğu kırılan köprüden düşen kadın öldü
Tunceli'de korkuluğu kırılan köprüden düşen kadın öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© DHA
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Tunceli'nin Ovacık ilçesi Munzur Gözeleri'nde ahşap köprünün korkuluğunun kırılmasıyla Munzur Çayı'na düşen Ayşen Gür (63), hayatını kaybetti.
Tunceli'de, Ovacık ilçesine bağlı Munzur Gözeleri'ni eşi ve çocuklarıyla görmeye gelen Ayşen Gür, Munzur Çayı üzerindeki ahşap köprüye çıktı. Gür, köprünün korkuluğunun kırılmasıyla 1.5 metre yükseklikten düştü.
Başını taşa vuran ve ağır yaralanan Gür, çağrılan ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gür, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gür'ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
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Başına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru hayatını kaybetti
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