https://tr.sputniknews.com/20220424/tuncelide-korkulugu-kirilan-kopruden-dusen-kadin-oldu-1055805763.html

Tunceli'de korkuluğu kırılan köprüden düşen kadın öldü

Tunceli'de korkuluğu kırılan köprüden düşen kadın öldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Munzur Gözeleri'nde ahşap köprünün korkuluğunun kırılmasıyla Munzur Çayı'na düşen Ayşen Gür (63), hayatını kaybetti. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T12:07+0300

2022-04-24T12:07+0300

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türkiye

tunceli

köprü

kadın

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Tunceli'de, Ovacık ilçesine bağlı Munzur Gözeleri'ni eşi ve çocuklarıyla görmeye gelen Ayşen Gür, Munzur Çayı üzerindeki ahşap köprüye çıktı. Gür, köprünün korkuluğunun kırılmasıyla 1.5 metre yükseklikten düştü.Başını taşa vuran ve ağır yaralanan Gür, çağrılan ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gür, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Gür'ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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tunceli, köprü, kadın