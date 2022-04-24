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Tunceli'de korkuluğu kırılan köprüden düşen kadın öldü
Tunceli'de korkuluğu kırılan köprüden düşen kadın öldü
Tunceli'nin Ovacık ilçesi Munzur Gözeleri'nde ahşap köprünün korkuluğunun kırılmasıyla Munzur Çayı'na düşen Ayşen Gür (63), hayatını kaybetti. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T12:07+0300
2022-04-24T12:07+0300
2022-04-24T12:07+0300
türkiye
tunceli
köprü
kadın
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Tunceli'de, Ovacık ilçesine bağlı Munzur Gözeleri'ni eşi ve çocuklarıyla görmeye gelen Ayşen Gür, Munzur Çayı üzerindeki ahşap köprüye çıktı. Gür, köprünün korkuluğunun kırılmasıyla 1.5 metre yükseklikten düştü.Başını taşa vuran ve ağır yaralanan Gür, çağrılan ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gür, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Gür'ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220424/basina-atilan-cisim-sonucu-ikinci-katin-merdivenlerinden-dusen-polis-memuru-hayatini-kaybetti-1055801503.html
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tunceli, köprü, kadın
Tunceli'de korkuluğu kırılan köprüden düşen kadın öldü
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Tunceli'nin Ovacık ilçesi Munzur Gözeleri'nde ahşap köprünün korkuluğunun kırılmasıyla Munzur Çayı'na düşen Ayşen Gür (63), hayatını kaybetti.
Tunceli'de, Ovacık ilçesine bağlı Munzur Gözeleri'ni eşi ve çocuklarıyla görmeye gelen Ayşen Gür, Munzur Çayı üzerindeki ahşap köprüye çıktı. Gür, köprünün korkuluğunun kırılmasıyla 1.5 metre yükseklikten düştü.
Başını taşa vuran ve ağır yaralanan Gür, çağrılan ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gür, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gür'ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.