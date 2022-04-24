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https://tr.sputniknews.com/20220424/turkiyeye-yasadisi-yollarla-giris-yapan-227-afganistan-uyruklu-ulkelerine-gonderildi-1055807931.html
Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan 227 Afganistan uyruklu ülkelerine gönderildi
Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan 227 Afganistan uyruklu ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklulardan 227'si daha Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi. Kentten son 3 günde Afganistan'a... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T14:08+0300
2022-04-24T14:08+0300
türkiye
afganistan
kaçak göçmen
sınırdışı
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Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezinden yoğun güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.Burada İl Göç İdaresi ekiplerince şahsi eşyaları teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı belirtildi. Malatya Havalimanında önceki gün başlayan charter seferleri kapsamında şu ana kadar 681 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi.
türkiye
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afganistan, kaçak göçmen, sınırdışı

Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan 227 Afganistan uyruklu ülkelerine gönderildi

14:08 24.04.2022
© DHATürkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan 227 Afganistan uyruklu ülkelerine gönderildi
Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan 227 Afganistan uyruklu ülkelerine gönderildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© DHA
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Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklulardan 227'si daha Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi. Kentten son 3 günde Afganistan'a gönderilen düzensiz göçmen sayısı 681'e yükseldi
Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezinden yoğun güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.
Burada İl Göç İdaresi ekiplerince şahsi eşyaları teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.
Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı belirtildi. Malatya Havalimanında önceki gün başlayan charter seferleri kapsamında şu ana kadar 681 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi.
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