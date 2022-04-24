Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220424/turkseker-genel-muduru-alkan-fiyat-artislarini-engelledik-1055806440.html
Türkşeker Genel Müdürü Alkan: Fiyat artışlarını engelledik
Türkşeker Genel Müdürü Alkan: Fiyat artışlarını engelledik
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürü Mücahit Alkan, "Son dönemde gündeme gelen şeker fiyatlarındaki artışı da Türkşeker olarak engelleyerek fiyatı... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T12:45+0300
2022-04-24T12:45+0300
ekonomi
fiyat
fahiş fiyat
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050897044_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1602a6c90eec4678d79660b4df6ffa52.jpg
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürü Mücahit Alkan, "Şekerin tadını kaçırtmayız" dedi. Alkan, şeker fiyatlarına gelen zamlara ilişkin olarak "Son dönemde gündeme gelen şeker fiyatlarındaki artışı da Türkşeker olarak engelleyerek fiyatı dengeledik" diye konuştu.Zor zamanda zor bir göreve geldiğini belirten Alkan, “Teşhis olmadan tedavi olmaz” diyerek çözüm odaklı, analitik düşünce ve ortak akılla zorluğu yendiklerini söyledi.'Fiyatları dengeledik'25 yıldır özelleştirme çerçevesinde olduğu için atıl durumda bırakılan kurumu 5 yıllık planla ayağa kaldırdıklarını ve özelleştirme çerçevesinden çıkartarak bir ilki başardıklarını ifade eden Alkan, şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20220423/ak-partili-akkal-fiyat-artislari-goz-onune-alinarak-kisa-zamanda-tekrar-iyilestirmeler-yapilacak-1055794751.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050897044_69:0:717:486_1920x0_80_0_0_21d19b4b2816302cfccfc25de7181855.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fiyat, fahiş fiyat, ekonomi

Türkşeker Genel Müdürü Alkan: Fiyat artışlarını engelledik

12:45 24.04.2022
© AAÇay bardağı, kıtlama şeker, ince belli bardak
Çay bardağı, kıtlama şeker, ince belli bardak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürü Mücahit Alkan, "Son dönemde gündeme gelen şeker fiyatlarındaki artışı da Türkşeker olarak engelleyerek fiyatı dengeledik" diye konuştu.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürü Mücahit Alkan, "Şekerin tadını kaçırtmayız" dedi. Alkan, şeker fiyatlarına gelen zamlara ilişkin olarak "Son dönemde gündeme gelen şeker fiyatlarındaki artışı da Türkşeker olarak engelleyerek fiyatı dengeledik" diye konuştu.
Zor zamanda zor bir göreve geldiğini belirten Alkan, “Teşhis olmadan tedavi olmaz” diyerek çözüm odaklı, analitik düşünce ve ortak akılla zorluğu yendiklerini söyledi.

'Fiyatları dengeledik'

25 yıldır özelleştirme çerçevesinde olduğu için atıl durumda bırakılan kurumu 5 yıllık planla ayağa kaldırdıklarını ve özelleştirme çerçevesinden çıkartarak bir ilki başardıklarını ifade eden Alkan, şöyle konuştu:
"Tarladan ürün alım garantili sözleşmeli tarım anlaşması yaparak çiftçimizi destekliyoruz. Şeker pancarı dışında buğday, arpa, ayçiçeği, mısır, domates gibi birçok ürüne de destek veriyoruz. Bu ürünleri ekonomik açıdan zorda olan sanayicimizin fabrikalarında işleyerek onlara da destek çıkıyoruz. Ürünlerimizi RFG dediğimiz rafta fiyat garantisi veren marketlere vererek tüketicilerimizi koruyoruz. Fabrikalarımızda kurduğumuz eko sistem sayesinde üretim maliyetlerimiz de düşüyor. Pandemi dönemi karaborsaya düşen alkolün üretimini artırarak hastanelerin ve kolonya, dezenfektan firmalarının imdadına yetiştik. Son dönemde gündeme gelen şeker fiyatlarındaki artışı da Türkşeker olarak engelleyerek fiyatı dengeledik. Bu ülkenin toprakları çok bereketli, yeter ki umutsuzluğa kapılmayalım ve birlik içinde çalışalım, üretelim. Her işin başı plan. Sistemi kuran ve çalışan dünyayı yönetir. Türkiye’de hiçbir ürün konusunda sıkıntı çekilmeyecektir"
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
EKONOMİ
AK Partili Akkal: Fiyat artışları göz önüne alınarak, kısa zamanda tekrar iyileştirmeler yapılacak
Dün, 17:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала