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https://tr.sputniknews.com/20220424/veresiye-defterlerindeki-borclari-elci-olarak-kapatiyor-veren-elle-alan-el-birbirini-gormuyor-1055809612.html
Veresiye defterlerindeki borçları 'elçi' olarak kapatıyor: ‘Veren elle alan el birbirini görmüyor'
Veresiye defterlerindeki borçları 'elçi' olarak kapatıyor: ‘Veren elle alan el birbirini görmüyor'
Elazığ'da hayırsever iş insanlarının elçi olarak seçtiği İbrahim Kayaoğlu, Osmanlı geleneği olan 'Zimem (borç) defteri' geleneğini sürdürüp, bakkallardaki... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T16:32+0300
2022-04-24T16:32+0300
türkiye
veresiye
bakkal
borç
elazığ
elçi
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Osmanlı döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarının ödendiği 'Zimem defteri' geleneği Elazığ’da yaşatılmaya çalışılıyor. 'Alan elle veren el birbirini görmesin' diye sürdürülen bu gelenekte hayırsever iş insanlarının elçi olarak seçtiği İbrahim Kayaoğlu, mahalle mahalle gezerek bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçları kapatıyor.İbrahim Kayaoğlu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan geleneği sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Zimem defteri kapatma işlemini yapıyoruz. Küçük esnafımızı ziyaret ederek ekonominin darboğaza girdiği şu dönemde borcunu ödeyemeyecek durumda olanların borçlarını kapatıyoruz. Biz elçilik yapıyoruz. Rabbim hayır sahiplerinin hayrını kabul etsin. Veren elle alan el birbirini görmüyor, tanımıyorlar" dedi. Bakkal Ahmet Demir de, bu geleneği yaşatıp, hayırda bulunanlara teşekkür etti.
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veresiye, bakkal, borç, elazığ, elçi

Veresiye defterlerindeki borçları 'elçi' olarak kapatıyor: ‘Veren elle alan el birbirini görmüyor'

16:32 24.04.2022
© DHAMahalle mahalle gezip veresiye defterlerindeki borçları 'elçi' olarak kapatıyor
Mahalle mahalle gezip veresiye defterlerindeki borçları 'elçi' olarak kapatıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© DHA
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Elazığ'da hayırsever iş insanlarının elçi olarak seçtiği İbrahim Kayaoğlu, Osmanlı geleneği olan 'Zimem (borç) defteri' geleneğini sürdürüp, bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçları kapatıyor.
Osmanlı döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarının ödendiği 'Zimem defteri' geleneği Elazığ’da yaşatılmaya çalışılıyor. 'Alan elle veren el birbirini görmesin' diye sürdürülen bu gelenekte hayırsever iş insanlarının elçi olarak seçtiği İbrahim Kayaoğlu, mahalle mahalle gezerek bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçları kapatıyor.
İbrahim Kayaoğlu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan geleneği sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Zimem defteri kapatma işlemini yapıyoruz. Küçük esnafımızı ziyaret ederek ekonominin darboğaza girdiği şu dönemde borcunu ödeyemeyecek durumda olanların borçlarını kapatıyoruz. Biz elçilik yapıyoruz. Rabbim hayır sahiplerinin hayrını kabul etsin. Veren elle alan el birbirini görmüyor, tanımıyorlar" dedi. Bakkal Ahmet Demir de, bu geleneği yaşatıp, hayırda bulunanlara teşekkür etti.
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