https://tr.sputniknews.com/20220424/yalovada-kereste-fabrikasinda-cikan-yangin-5-saatte-kontrol-altina-alindi--1055802965.html

Yalova’da kereste fabrikasında çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alındı

Yalova’da kereste fabrikasında çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alındı

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki kereste fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T09:28+0300

2022-04-24T09:28+0300

2022-04-24T09:28+0300

türkiye

yalova

yangın

fabrika

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Altınova ilçesinde Kaytazdere Sanayi Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri desteğe geldi.Öte yandan, yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.5 saatte kontrol altına alındıÇıkan yangın, 20 araç, 5 su tankeri ve 60 personellin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 6 dönüm üzerine kurulu kereste fabrikası kullanılamaz hale geldi. Yangında 2 kamyonet ve 2 forklift zarar görürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220418/hatayda-gece-yarisi-orman-yangini-cikti-1055634676.html

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