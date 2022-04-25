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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220425/ab-rusyaya-karsi-petrol-ambargosunu-da-iceren-6nci-yaptirim-paketine-hazirlaniyor-1055817209.html
CANLI BLOG | AB, Rusya'ya karşı petrol ambargosunu da içeren 6'ncı yaptırım paketine hazırlanıyor
CANLI BLOG | AB, Rusya'ya karşı petrol ambargosunu da içeren 6'ncı yaptırım paketine hazırlanıyor
Rusya'nın Ukrayna'ya özel askeri operasyonu devam ederken Rusya'ya yönelik yaptırımlar da sürüyor. 8 Nisan'da 5'inci yaptırım paketini açıklayan Avrupa... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
yaptırım
ab
ab komisyonu
ukrayna krizi
valdis dombrovskis
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Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye

CANLI BLOG | AB, Rusya'ya karşı petrol ambargosunu da içeren 6'ncı yaptırım paketine hazırlanıyor

05:46 25.04.2022 (güncellendi: 05:56 25.04.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya özel askeri operasyonu devam ederken Rusya'ya yönelik yaptırımlar da sürüyor. 8 Nisan'da 5'inci yaptırım paketini açıklayan Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı 6'ncı yaptırım paketine hazırlanmakta olduğu belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Ukrayna- Belarus- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rus Dışişleri: Moskova ve Minsk, Batı’nın yaptırımlarına nasıl cevap vereceklerini biliyor
Dün, 10:19
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05:51 25.04.2022
AB, Rusya'ya 6'ncı yaptırım paketine hazırlanıyor
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna karşılık olarak petrol ambargosunu da içeren Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketini hazırlamakta olduğunu söyledi.
Valdis Dombrovskis The Times'a yaptığı açıklamada "Altıncı yaptırım paketi üzerinde çalışıyoruz ve düşündüğümüz konulardan biri de bir tür petrol ambargosu. Rusya üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarırken kendi üzerimizdeki zararı en aza indirgeyecek şekilde yaptırımları uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.
Dombrovskis Rus petrolüne yönelik yaptırımların ayrıntıları üzerinde henüz anlaşmaya varılmadığını, AB'nin Rus petrolünü aşamalı olarak durdurmayı veya belirli bir üst sınırın üzerine ihracat tarifeleri koymayı düşünebileceğini belirtti.
Son olarak 8 Nisan'da AB, Rusya'dan kömür ithalatını yasaklamayı da içeren beşinci bir yaptırım paketi üzerinde anlaşmıştı.
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