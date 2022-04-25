CANLI BLOG | AB, Rusya'ya karşı petrol ambargosunu da içeren 6'ncı yaptırım paketine hazırlanıyor

AB, Rusya'ya 6'ncı yaptırım paketine hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna karşılık olarak petrol ambargosunu da içeren Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketini hazırlamakta olduğunu söyledi.

Valdis Dombrovskis The Times'a yaptığı açıklamada "Altıncı yaptırım paketi üzerinde çalışıyoruz ve düşündüğümüz konulardan biri de bir tür petrol ambargosu. Rusya üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarırken kendi üzerimizdeki zararı en aza indirgeyecek şekilde yaptırımları uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.

Dombrovskis Rus petrolüne yönelik yaptırımların ayrıntıları üzerinde henüz anlaşmaya varılmadığını, AB'nin Rus petrolünü aşamalı olarak durdurmayı veya belirli bir üst sınırın üzerine ihracat tarifeleri koymayı düşünebileceğini belirtti.

Son olarak 8 Nisan'da AB, Rusya'dan kömür ithalatını yasaklamayı da içeren beşinci bir yaptırım paketi üzerinde anlaşmıştı.