https://tr.sputniknews.com/20220425/adanada-bir-kiz-cocugu-9uncu-kattan-park-halindeki-aracin-uzerine-dustu-1055816695.html

Adana'da bir kız çocuğu 9'uncu kattan park halindeki aracın üzerine düştü

Adana'da bir kız çocuğu 9'uncu kattan park halindeki aracın üzerine düştü

Adana'da 12 yaşındaki kız çocuğu 9'uncu park halindeki aracın üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T04:44+0300

2022-04-25T04:44+0300

2022-04-25T04:44+0300

adana

türkiye

çocuk

düşmek

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Adana'da binanın 9'uncukatından park halindeki aracın üzerine düşen kız çocuğu ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, 12 yaşındaki E.S.K, merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın 9. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki aracın üzerine düştü.Ağır yaralanan E.S.K, yakınları tarafından özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.Çocuğun anne ve babasının ayrı olduğu, anneannesi ve dedesiyle kaldığı öğrenildi.

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adana, çocuk, düşmek