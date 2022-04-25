https://tr.sputniknews.com/20220425/adnan-oktar-edirneden-erzuruma-sevk-edildi-1055835528.html
Adnan Oktar Edirne’den Erzurum’a sevk edildi
Adnan Oktar Edirne’den Erzurum’a sevk edildi
Adnan Oktar, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden güvenlik gerekçesi ile alınarak havayoluyla ile Erzurum'a nakledildi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T18:22+0300
2022-04-25T18:22+0300
2022-04-25T18:22+0300
türkiye
adnan oktar
nakil
erzurum
dava
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Adnan Oktar, "organize suç örgütü" kurmak suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden güvenlik gerekçesi ile Erzurum'a nakledildi.İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce “silahlı suç örgütü kurma ve yönetme”, “cinsel suçlar”, “FETÖ’ye yardım”, “siyasal veya askeri casusluk” gibi birçok suçlamadan yargılanan Adnan Oktar, 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. Temmuz 2018'de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevi'ne konulan Oktar, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne Cezaevi'ne nakledilmişti.Adalet Bakanlığı’nın, Adnan Oktar’ın Batman'da T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne tek başına nakledilmesini kararlaştırdığı iddia edilmiş ancak Bakanlık, haberi yalanlamıştı.Sözcü'nün haberine göre Adnan Oktar, Adalet Bakanlığı’nın kararı ile tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Hafta sonu Havayolu ile Erzurum’a getirilen Oktar'ın sevki geniş güvenlik önlemleri ve gizlilik içinde gerçekleştirildi. Taraftarları ise sosyal medyada Adnan Oktar’a suikast düzenleneceği iddiasını gündeme getirerek Erzurum'a sevk edilişini eleştirdiler.
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adnan oktar, nakil, erzurum, dava
Adnan Oktar Edirne’den Erzurum’a sevk edildi
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Adnan Oktar, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden güvenlik gerekçesi ile alınarak havayoluyla ile Erzurum'a nakledildi.
Adnan Oktar, "organize suç örgütü" kurmak suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden güvenlik gerekçesi ile Erzurum'a nakledildi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce “silahlı suç örgütü kurma ve yönetme”, “cinsel suçlar”, “FETÖ’ye yardım”, “siyasal veya askeri casusluk” gibi birçok suçlamadan yargılanan Adnan Oktar, 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. Temmuz 2018'de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevi'ne konulan Oktar, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne Cezaevi'ne nakledilmişti.
Adalet Bakanlığı’nın, Adnan Oktar’ın Batman'da T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne tek başına nakledilmesini kararlaştırdığı iddia edilmiş ancak Bakanlık, haberi yalanlamıştı.
Sözcü'nün haberine göre Adnan Oktar, Adalet Bakanlığı’nın kararı ile tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Hafta sonu Havayolu ile Erzurum’a getirilen Oktar'ın sevki geniş güvenlik önlemleri ve gizlilik içinde gerçekleştirildi. Taraftarları ise sosyal medyada Adnan Oktar’a suikast düzenleneceği iddiasını gündeme getirerek Erzurum'a sevk edilişini eleştirdiler.