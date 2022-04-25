Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220425/adnan-oktar-edirneden-erzuruma-sevk-edildi-1055835528.html
Adnan Oktar Edirne’den Erzurum’a sevk edildi
Adnan Oktar Edirne’den Erzurum’a sevk edildi
Adnan Oktar, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden güvenlik gerekçesi ile alınarak havayoluyla ile Erzurum'a nakledildi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T18:22+0300
2022-04-25T18:22+0300
türkiye
adnan oktar
nakil
erzurum
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054991887_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8496aeed966b23cf4f049a30d366b706.jpg
Adnan Oktar, "organize suç örgütü" kurmak suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden güvenlik gerekçesi ile Erzurum'a nakledildi.İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce “silahlı suç örgütü kurma ve yönetme”, “cinsel suçlar”, “FETÖ’ye yardım”, “siyasal veya askeri casusluk” gibi birçok suçlamadan yargılanan Adnan Oktar, 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. Temmuz 2018'de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevi'ne konulan Oktar, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne Cezaevi'ne nakledilmişti.Adalet Bakanlığı’nın, Adnan Oktar’ın Batman'da T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne tek başına nakledilmesini kararlaştırdığı iddia edilmiş ancak Bakanlık, haberi yalanlamıştı.Sözcü'nün haberine göre Adnan Oktar, Adalet Bakanlığı’nın kararı ile tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Hafta sonu Havayolu ile Erzurum’a getirilen Oktar'ın sevki geniş güvenlik önlemleri ve gizlilik içinde gerçekleştirildi. Taraftarları ise sosyal medyada Adnan Oktar’a suikast düzenleneceği iddiasını gündeme getirerek Erzurum'a sevk edilişini eleştirdiler.
türkiye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054991887_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e6ad99efb4e556b71147765d5e36dc2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adnan oktar, nakil, erzurum, dava

Adnan Oktar Edirne’den Erzurum’a sevk edildi

18:22 25.04.2022
© AAAdnan Oktar
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Adnan Oktar, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden güvenlik gerekçesi ile alınarak havayoluyla ile Erzurum'a nakledildi.
Adnan Oktar, "organize suç örgütü" kurmak suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden güvenlik gerekçesi ile Erzurum'a nakledildi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce “silahlı suç örgütü kurma ve yönetme”, “cinsel suçlar”, “FETÖ’ye yardım”, “siyasal veya askeri casusluk” gibi birçok suçlamadan yargılanan Adnan Oktar, 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. Temmuz 2018'de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevi'ne konulan Oktar, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne Cezaevi'ne nakledilmişti.
Adalet Bakanlığı’nın, Adnan Oktar’ın Batman'da T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne tek başına nakledilmesini kararlaştırdığı iddia edilmiş ancak Bakanlık, haberi yalanlamıştı.
Sözcü'nün haberine göre Adnan Oktar, Adalet Bakanlığı’nın kararı ile tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Hafta sonu Havayolu ile Erzurum’a getirilen Oktar'ın sevki geniş güvenlik önlemleri ve gizlilik içinde gerçekleştirildi. Taraftarları ise sosyal medyada Adnan Oktar’a suikast düzenleneceği iddiasını gündeme getirerek Erzurum'a sevk edilişini eleştirdiler.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала