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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220425/alman-silah-sirketi-rheinmetallden-ukraynaya-agir-silah-ihracati-icin-basvuru-1055831721.html
Alman silah şirketi Rheinmetall'den, Ukrayna'ya ağır silah ihracatı için başvuru
Alman silah şirketi Rheinmetall'den, Ukrayna'ya ağır silah ihracatı için başvuru
Alman silah şirketi Rheinmetall, Marder tipi 100 piyade savaş aracını Ukrayna’ya ihraç etmek için hükümetten onay istedi. Talep Almanya Başbakanı Scholz’un... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T15:53+0300
2022-04-25T15:58+0300
ukrayna krizi
rheinmetall
almanya
ukrayna
tank
askeri yardım
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İngiliz basınına konuşan bir kaynak, Alman silah şirketi Rheinmetall'in Marder tipi 100 eski piyade savaş aracını Ukrayna'ya ihraç etmek için hükümete izin başvurusu yaptığını söyledi.Aynı kaynak şirketin Ukrayna'ya göndermeden önce önümüzdeki aylarda araçların bakımını yapacağını ve kullanıma hazır hale getireceğini belirtti. Rheinmetall sözcüsü, konu ile ilgili yorum yapmadı.Rheinmetall’in bu adımı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Almanya’nın Ukrayna’ya ağır silah göndermesi konusunda net bir duruş sergilemesini gerektirecek. Almanya'da silah ihracatlarını onaylayan Federal Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını başbakan yapıyor.Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya kendisini Rusya’ya karşı savunması için obüs ve tank gibi ağır silahların gönderilmesi konusundaki çekimser duruşu nedeniyle hem ülkesinde hem de yurt dışında eleştiriliyor.ABD'den 713 milyon dolarlık askeri destekABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi bir ziyaret düzenledi. Blinken ve Lloyd'un Ukrayna'ya ek askeri destek sözü verdiği belirtiliyor. New York Times (NYT) gazetesi, Biden'ın Ukrayna ve diğer 15 Doğu Avrupa ülkesine 713 milyon dolar askeri yardım yapacağını yazdı.322 milyon doların Ukrayna için ayrıldığı kalan kısmın da NATO ülkeleri ve Ukrayna'ya askeri destek sunan diğer ülkeler arasında paylaştırılacağı belirtiliyor. Ukrayna’nın ağır silah talebi Moskova’nın saldırılarını yoğunlaştırması üzerine artmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220425/alman-sirketlerinin-yarisi-enerji-maliyetlerindeki-artis-nedeniyle-yatirimlari-kismaya-gidiyor-1055829872.html
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rheinmetall, almanya, ukrayna, tank, askeri yardım

Alman silah şirketi Rheinmetall'den, Ukrayna'ya ağır silah ihracatı için başvuru

15:53 25.04.2022 (güncellendi: 15:58 25.04.2022)
© AFP 2022Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022
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Alman silah şirketi Rheinmetall, Marder tipi 100 piyade savaş aracını Ukrayna’ya ihraç etmek için hükümetten onay istedi. Talep Almanya Başbakanı Scholz’un Ukrayna’ya ağır silah gönderme konusunda net bir duruş sergilemesini gerektirecek.
İngiliz basınına konuşan bir kaynak, Alman silah şirketi Rheinmetall'in Marder tipi 100 eski piyade savaş aracını Ukrayna'ya ihraç etmek için hükümete izin başvurusu yaptığını söyledi.
Aynı kaynak şirketin Ukrayna'ya göndermeden önce önümüzdeki aylarda araçların bakımını yapacağını ve kullanıma hazır hale getireceğini belirtti. Rheinmetall sözcüsü, konu ile ilgili yorum yapmadı.
Rheinmetall’in bu adımı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Almanya’nın Ukrayna’ya ağır silah göndermesi konusunda net bir duruş sergilemesini gerektirecek. Almanya'da silah ihracatlarını onaylayan Federal Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını başbakan yapıyor.
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya kendisini Rusya’ya karşı savunması için obüs ve tank gibi ağır silahların gönderilmesi konusundaki çekimser duruşu nedeniyle hem ülkesinde hem de yurt dışında eleştiriliyor.

ABD'den 713 milyon dolarlık askeri destek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi bir ziyaret düzenledi. Blinken ve Lloyd'un Ukrayna'ya ek askeri destek sözü verdiği belirtiliyor. New York Times (NYT) gazetesi, Biden'ın Ukrayna ve diğer 15 Doğu Avrupa ülkesine 713 milyon dolar askeri yardım yapacağını yazdı.
322 milyon doların Ukrayna için ayrıldığı kalan kısmın da NATO ülkeleri ve Ukrayna'ya askeri destek sunan diğer ülkeler arasında paylaştırılacağı belirtiliyor. Ukrayna’nın ağır silah talebi Moskova’nın saldırılarını yoğunlaştırması üzerine artmıştı.
Almanya bayrağı - Alman ekonomisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
Ukrayna krizi
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