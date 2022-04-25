https://tr.sputniknews.com/20220425/almanya-gocmenlere-sundugu-imkanlari-daraltiyor-1055820494.html
Almanya, göçmenlere sunduğu imkanları daraltıyor
Almanya, göçmenlere sunduğu imkanları daraltıyor
Alman Federal İdare Mahkemesi, artık sınır dışı edilerek ülkesine gönderilen göçmenlere sürdürülebilir bir geçim kaynağı sağlanmasının gerekmediği yönünde... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T09:26+0300
2022-04-25T09:26+0300
2022-04-25T09:38+0300
dünya
almanya
göçmen
geçim
afgan sığınmacı
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Almanya Federal İdare Mahkemesi, Alman mahkemelerinin artık sınır dışı edilerek evine gönderilen göçmenlerin geçim kaynağı bulup bulamayacağını gözetmesi gerekmediğine karar verdi.Berlin'in göçmenlere yönelik mevzuatı uyarınca yetkili makamların, sınır dışı edilen bir kişiyi ülkesine geri göndermeden önce 'öngörülebilir bir süre için en temel ihtiyaçlarını' karşılama imkanının olup olmadığını belirlemeleri gerekmekle birlikte asgari geçiminin uzun süre karşılanmasını ve sürdürülmesini sağlamaları şart koşuluyor.Perşembe günü Leipzig'de alınan karar, Almanya'da sığınma hakkı verilmeyen bir Afgan vatandaşı hakkında yargı süreciyle ilgiliydi. Mannheim İdare Mahkemesi, Afgan ekonomisinin korkunç durumu göz önüne alındığında, Afgan göçmenlerin anavatanlarında temel ihtiyaçlarını karşılamasının imkansız olacağını öne sürerek, ülkelerine sınır dışı edilmelerini halihazırda yasaklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210824/almanyanin-her-yil-400-bin-gocmene-ihtiyaci-var-1048280376.html
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almanya, göçmen, geçim, afgan sığınmacı
Almanya, göçmenlere sunduğu imkanları daraltıyor
09:26 25.04.2022 (güncellendi: 09:38 25.04.2022) Abone ol
Alman Federal İdare Mahkemesi, artık sınır dışı edilerek ülkesine gönderilen göçmenlere sürdürülebilir bir geçim kaynağı sağlanmasının gerekmediği yönünde karar kıldı.
Almanya Federal İdare Mahkemesi, Alman mahkemelerinin artık sınır dışı edilerek evine gönderilen göçmenlerin geçim kaynağı bulup bulamayacağını gözetmesi gerekmediğine karar verdi.
Berlin'in göçmenlere yönelik mevzuatı uyarınca yetkili makamların, sınır dışı edilen bir kişiyi ülkesine geri göndermeden önce 'öngörülebilir bir süre için en temel ihtiyaçlarını' karşılama imkanının olup olmadığını belirlemeleri gerekmekle birlikte asgari geçiminin uzun süre karşılanmasını ve sürdürülmesini sağlamaları şart koşuluyor.
Perşembe günü Leipzig'de alınan karar, Almanya'da sığınma hakkı verilmeyen bir Afgan vatandaşı hakkında yargı süreciyle ilgiliydi. Mannheim İdare Mahkemesi, Afgan ekonomisinin korkunç durumu göz önüne alındığında, Afgan göçmenlerin anavatanlarında temel ihtiyaçlarını karşılamasının imkansız olacağını öne sürerek, ülkelerine sınır dışı edilmelerini halihazırda yasaklamıştı.