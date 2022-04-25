https://tr.sputniknews.com/20220425/almanya-gocmenlere-sundugu-imkanlari-daraltiyor-1055820494.html

Almanya, göçmenlere sunduğu imkanları daraltıyor

Almanya, göçmenlere sunduğu imkanları daraltıyor

Alman Federal İdare Mahkemesi, artık sınır dışı edilerek ülkesine gönderilen göçmenlere sürdürülebilir bir geçim kaynağı sağlanmasının gerekmediği yönünde... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T09:26+0300

2022-04-25T09:26+0300

2022-04-25T09:38+0300

dünya

almanya

göçmen

geçim

afgan sığınmacı

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Almanya Federal İdare Mahkemesi, Alman mahkemelerinin artık sınır dışı edilerek evine gönderilen göçmenlerin geçim kaynağı bulup bulamayacağını gözetmesi gerekmediğine karar verdi.Berlin'in göçmenlere yönelik mevzuatı uyarınca yetkili makamların, sınır dışı edilen bir kişiyi ülkesine geri göndermeden önce 'öngörülebilir bir süre için en temel ihtiyaçlarını' karşılama imkanının olup olmadığını belirlemeleri gerekmekle birlikte asgari geçiminin uzun süre karşılanmasını ve sürdürülmesini sağlamaları şart koşuluyor.Perşembe günü Leipzig'de alınan karar, Almanya'da sığınma hakkı verilmeyen bir Afgan vatandaşı hakkında yargı süreciyle ilgiliydi. Mannheim İdare Mahkemesi, Afgan ekonomisinin korkunç durumu göz önüne alındığında, Afgan göçmenlerin anavatanlarında temel ihtiyaçlarını karşılamasının imkansız olacağını öne sürerek, ülkelerine sınır dışı edilmelerini halihazırda yasaklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210824/almanyanin-her-yil-400-bin-gocmene-ihtiyaci-var-1048280376.html

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almanya, göçmen, geçim, afgan sığınmacı