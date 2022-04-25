https://tr.sputniknews.com/20220425/alti-muhalefet-partisi-liderinden-ortak-aciklama-liyakat-sahibi-bir-aday-belirleyecegiz-1055814627.html

Altı muhalefet partisi liderinden ortak açıklama: Liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz

Altı muhalefet partisi liderinden ortak açıklama: Liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz

Altı muhalefet partisi lideri Demokrat Parti Genel Merkezi'nde üçüncü kez bir araya geldi. Toplantı sonrası altı siyasi partinin genel başkanları ortak bir... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T01:32+0300

2022-04-25T01:32+0300

2022-04-25T01:36+0300

muhalefet

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplandı.Muhalefet liderlerinden toplantının ardından, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' 'teyit edilerek' şu açıklama yapıldı:"Milli Egemenliğimizin kaynağı Gazi Meclisimizin, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920’de açılışının 102. yıldönümünden bir gün sonra bir araya gelen altı siyasi partinin liderleri olarak, TBMM’ye yeniden itibar kazandıracak “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.Bu bağlamda, iktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yoksullaşmayı derinleştiren hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunduk.Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğimizin temel ilke ve hedefleri konularında oluşturmaya karar verdiğimiz çalışma gruplarının görev alanları ve çalışma yöntemlerini ele aldık.Bu çerçevede anayasal ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu;1. Siyasi ahlak yasası,2. Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler,3. Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması,4. Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması,konularında yasal hazırlık yapılması için görevlendirilmiştir.Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz.Ayrıca, bugün ABD Başkanı Joe Biden’ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene “soykırım” ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz."

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muhalefet