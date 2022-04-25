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https://tr.sputniknews.com/20220425/altin-fiyatlari-dususte-gram-altin-899-liraya-geriledi-1055834859.html
Altın fiyatları düşüşte: Gram altın 899 liraya geriledi
Altın fiyatları düşüşte: Gram altın 899 liraya geriledi
Altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyesinde. Ons altın haftaya bin 900 dolardan başlarken, gram altın 899 liraya kadar geriledi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T17:40+0300
2022-04-25T17:41+0300
ekonomi
altın
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TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Piyasa Uzmanı Hacı Koçak, "Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın çok şahin adımlar atacağını bekliyor piyasa bu da ons altını aşağı çekmeye başladı." dedi.Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fed'in yapacak olduğu faiz artırımıyla beraber bundan sonra piyasa tam tersine dönebilir. Yani beklentinin karşılanmasıyla beraber altının onsu buralardan tekrar dönüş yapıp yaklaşık olarak 1950-1970 bandına doğru tekrar yukarı doğru bir hareket yapabilir kısa bir süre içerisinde. Ons aşağı geldiği sürece burada gram altında da Türk lirası karşılığında bir gevşeme görüyoruz. Bu da bizim içi piyasadaki yatırımcı için alım fırsatı olabilir."
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altın

Altın fiyatları düşüşte: Gram altın 899 liraya geriledi

17:40 25.04.2022 (güncellendi: 17:41 25.04.2022)
© İHAAltın bilezik
Altın bilezik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© İHA
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Altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyesinde. Ons altın haftaya bin 900 dolardan başlarken, gram altın 899 liraya kadar geriledi.
TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Piyasa Uzmanı Hacı Koçak, "Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın çok şahin adımlar atacağını bekliyor piyasa bu da ons altını aşağı çekmeye başladı." dedi.
Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fed'in yapacak olduğu faiz artırımıyla beraber bundan sonra piyasa tam tersine dönebilir. Yani beklentinin karşılanmasıyla beraber altının onsu buralardan tekrar dönüş yapıp yaklaşık olarak 1950-1970 bandına doğru tekrar yukarı doğru bir hareket yapabilir kısa bir süre içerisinde. Ons aşağı geldiği sürece burada gram altında da Türk lirası karşılığında bir gevşeme görüyoruz. Bu da bizim içi piyasadaki yatırımcı için alım fırsatı olabilir."
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