https://tr.sputniknews.com/20220425/ankarada-deprem-meydana-geldi-1055820242.html
Ankara'da deprem meydana geldi
Ankara'da deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T09:21+0300
2022-04-25T09:21+0300
2022-04-25T09:21+0300
türkiye
ankara
deprem
afad
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 05.45'te 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6.96 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220424/bosna-hersekte-48-buyuklugunde-bir-deprem-daha-1055803816.html
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ankara, deprem, afad
Ankara'da deprem meydana geldi
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 05.45'te 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6.96 kilometre derinlikte gerçekleşti.