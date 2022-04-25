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Ankara'da deprem meydana geldi
Ankara'da deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
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ankara
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 05.45'te 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6.96 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220424/bosna-hersekte-48-buyuklugunde-bir-deprem-daha-1055803816.html
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ankara, deprem, afad

Ankara'da deprem meydana geldi

09:21 25.04.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© DHA
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 05.45'te 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6.96 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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