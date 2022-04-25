https://tr.sputniknews.com/20220425/arkadaslariyla-toplandiklari-evde-tufekle-vurulan-liseli-ogrencisi-oldu-1055834517.html

Arkadaşlarıyla toplandıkları evde tüfekle vurulan lise öğrencisi öldü

Arkadaşlarıyla toplandıkları evde tüfekle vurulan lise öğrencisi öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde arkadaşları C.E.D.'nin evinde toplanan 5 lise öğrencisi, sohbet ederken av tüfeği ile oynamaya başladı. İddiaya göre, C.E.D.'nin... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T17:22+0300

2022-04-25T17:22+0300

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Aydın'da av tüfeğiyle oynayan 5 öğrenciden biri tüfeğin patlaması sonucu hayatını kaybetti.Kadıköy Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıfta eğitim gören 5 öğrenci, iddiaya göre dersleri boş olduğu için C.E.D.'nin(15) evine gitti. Evde sohbet etmeye başlayan 5 arkadaş, bir süre sonra odadan aldıkları av tüfeği ile oynamaya başladı. C.E.D.'nin elindeki tüfek bir anda ateş aldı. Saçmalar karşısında duran Mehmet Arda Hür'ün(15) başına isabet etti.4 öğrenci gözaltına alındıHür, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşları ise panik içinde dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hür'ün öldüğünü belirledi. C.E.D. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. Olay yerine gelen öğrenci yakınları ise büyük bir üzüntü yaşadı.'İçeri baktığımda yerde yatıyordu'Olayın yaşandığı sırada C.E.D.'nin amcası Coşkun Fırat D. ise evin yakınından geçerken çocukların bağırmalarını duyup eve yaklaştığını belirterek, "Bağırışları duyup eve geldiğimde yeğenim C.E.D. 'Çocuk öldü' diyerek koşarak yanıma geldi. İçeriye baktığımda çocuk yerde yatıyordu. Yerde yatan çocuğu önce kucaklayıp dışarı çıkarmayı düşündüm. Sonra vazgeçtim. Hemen ambulansı aradım ve yardım istedim" ifadelerini kullandı.Olayda hayatını kaybeden Mehmet Arda Hür'ün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220412/sakaryada-bir-cocuk-av-tufegiyle-kazara-agabeyini-vurdu-1055483465.html

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