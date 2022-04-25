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Azerbaycan: Sınırı geçmeye çalışan Ermeni sabotaj grubunun bir üyesi yakalandı
Azerbaycan: Sınırı geçmeye çalışan Ermeni sabotaj grubunun bir üyesi yakalandı
Azerbaycan Sınır Muhafıza Servisi, Ermenistan ordusunun bir sabotaj grubunun Azerbaycan sınırını geçmeye çalıştığını, alınan tedbirler sonucu kaçan grubun bir... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T01:46+0300
2022-04-25T01:46+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
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Azerbaycan Sınır Muhafıza Servisi, Ermenistan ordusunun bir sabotaj grubunun bugün sınırı geçme teşebbüsünde bulunduğunu duyurdu. Alınan tedbirler sonucu sabotaj grubunun kaçtığı ifade edildi.Açıklamada, “Ermenistan ordusu provokasyon ve sabotaj grubunun üyesi Matirosov Eduard Arturoviç, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırını geçme teşebbüsü sırasında gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.Ermenistan, Azerbaycan sınırında sabotaj girişiminde bulunduğu haberini reddetti.
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azerbaycan, ermenistan

Azerbaycan: Sınırı geçmeye çalışan Ermeni sabotaj grubunun bir üyesi yakalandı

01:46 25.04.2022
© AP PhotoErmenistan-Azerbaycan sınırı-Ermeni askeri
Ermenistan-Azerbaycan sınırı-Ermeni askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AP Photo
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Azerbaycan Sınır Muhafıza Servisi, Ermenistan ordusunun bir sabotaj grubunun Azerbaycan sınırını geçmeye çalıştığını, alınan tedbirler sonucu kaçan grubun bir üyesinin yakalandığını belirtti.
Azerbaycan Sınır Muhafıza Servisi, Ermenistan ordusunun bir sabotaj grubunun bugün sınırı geçme teşebbüsünde bulunduğunu duyurdu. Alınan tedbirler sonucu sabotaj grubunun kaçtığı ifade edildi.
Açıklamada, “Ermenistan ordusu provokasyon ve sabotaj grubunun üyesi Matirosov Eduard Arturoviç, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırını geçme teşebbüsü sırasında gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.
Ermenistan, Azerbaycan sınırında sabotaj girişiminde bulunduğu haberini reddetti.
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