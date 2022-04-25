https://tr.sputniknews.com/20220425/azerbaycan-siniri-gecmeye-calisan-ermeni-sabotaj-grubunun-bir-uyesi-yakalandi-1055814937.html
Azerbaycan: Sınırı geçmeye çalışan Ermeni sabotaj grubunun bir üyesi yakalandı
Azerbaycan: Sınırı geçmeye çalışan Ermeni sabotaj grubunun bir üyesi yakalandı
Azerbaycan Sınır Muhafıza Servisi, Ermenistan ordusunun bir sabotaj grubunun Azerbaycan sınırını geçmeye çalıştığını, alınan tedbirler sonucu kaçan grubun bir... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T01:46+0300
2022-04-25T01:46+0300
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Azerbaycan Sınır Muhafıza Servisi, Ermenistan ordusunun bir sabotaj grubunun bugün sınırı geçme teşebbüsünde bulunduğunu duyurdu. Alınan tedbirler sonucu sabotaj grubunun kaçtığı ifade edildi.Açıklamada, “Ermenistan ordusu provokasyon ve sabotaj grubunun üyesi Matirosov Eduard Arturoviç, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırını geçme teşebbüsü sırasında gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.Ermenistan, Azerbaycan sınırında sabotaj girişiminde bulunduğu haberini reddetti.
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azerbaycan, ermenistan
Azerbaycan: Sınırı geçmeye çalışan Ermeni sabotaj grubunun bir üyesi yakalandı
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Azerbaycan Sınır Muhafıza Servisi, Ermenistan ordusunun bir sabotaj grubunun Azerbaycan sınırını geçmeye çalıştığını, alınan tedbirler sonucu kaçan grubun bir üyesinin yakalandığını belirtti.
Azerbaycan Sınır Muhafıza Servisi, Ermenistan ordusunun bir sabotaj grubunun bugün sınırı geçme teşebbüsünde bulunduğunu duyurdu. Alınan tedbirler sonucu sabotaj grubunun kaçtığı ifade edildi.
Açıklamada, “Ermenistan ordusu provokasyon ve sabotaj grubunun üyesi Matirosov Eduard Arturoviç, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırını geçme teşebbüsü sırasında gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.
Ermenistan, Azerbaycan sınırında sabotaj girişiminde bulunduğu haberini reddetti.