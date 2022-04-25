https://tr.sputniknews.com/20220425/bakan-cavusoglu-brezilya-ile-10-milyar-dolarlik-ticaret-hacmi-hedefledik-1055839898.html

Bakan Çavuşoğlu: Brezilya ile 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefledik

Bakan Çavuşoğlu: Brezilya ile 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefledik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brezilya'da, ikili ticaret hacmini 10 milyar dolar düzeyine çıkarmak ve daha dengeli hale... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T21:22+0300

2022-04-25T21:22+0300

2022-04-25T21:22+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

brezilya

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Brazilya'da Brezilyalı mevkidaşı Alberto Franco França ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ve birtakım anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Brezilya'da kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye ile Brezilya arasında kökleri 160 yıldan uzun süre öncesine dayanan güçlü bağlar var. 2010'da ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik" diye konuştu.4. Türkiye Brezilya Yüksek İşbirliği Komisyonu Toplantısı'na katıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Ticaret ve yatırımların artırılması, askeri, savunma sanayi alanlarında iş birliği, turizmin geliştirilmesi, kültür ve eğitimdeki iş birliği alanlarına odaklandık. Ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi güçlendirecek önemli anlaşmalar imzaladık" şeklinde konuştu.'Brezilya, Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortağımız'Çavuşoğlu, Türkiye ile Brezilya arasında savunma sanayisi iş birliği anlaşmasının geçen ay imzalandığını hatırlatarak, "Brezilya, Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortağımız. Biraz önce dostum Carlos da söyledi ikili ticaret hacmimiz 5 milyar dolara yaklaştı. İki tarafın rakamlarında küçük bir farklılık var ama o hesaplamadan dolayı olabilir, sonuçta 5 milyara yaklaştığımız, 5 milyar dolar hedefimizi yakaladığımız bir gerçektir" ifadelerini kullandı."Biz bugünkü toplantılarda önümüzdeki süreçte 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefledik." diyen Çavuşoğlu, "Bu hedefimize de kolayca ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bunu yaparken ticaretimizi de daha dengeli hale getirmek istiyoruz. Ürün çeşitliliği bir taraftan yatırımların da artırılmasıyla ticaretimizi hem artıracağız hem de daha dengeli bir hale getireceğiz" açıklamasında bulundu.

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mevlüt çavuşoğlu, brezilya