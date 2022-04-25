https://tr.sputniknews.com/20220425/bakan-koca-duyurdu-bilim-kurulu-yarin-toplaniyor-1055843385.html
Bakan Koca duyurdu: Bilim Kurulu yarın toplanıyor
Bakan Koca duyurdu: Bilim Kurulu yarın toplanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım" paylaşımıyla... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T23:03+0300
2022-04-25T23:03+0300
2022-04-25T23:21+0300
türkiye
fahrettin koca
bilim kurulu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044967886_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_63becac5321f6065c8ed027666737e98.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan'da Çarşamba günü yapılması planlanan toplantının 26 Nisan Salı günü gerçekleştirileceğini açıkladı.Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu, beklenen toplantısını yarın yapıyor" dedi.Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044967886_66:0:1169:827_1920x0_80_0_0_0f057adb1c210ce0a25c31b86da4430b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin koca, bilim kurulu
Bakan Koca duyurdu: Bilim Kurulu yarın toplanıyor
23:03 25.04.2022 (güncellendi: 23:21 25.04.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım" paylaşımıyla duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan'da Çarşamba günü yapılması planlanan toplantının 26 Nisan Salı günü gerçekleştirileceğini açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu, beklenen toplantısını yarın yapıyor" dedi.
Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.
Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.
Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.