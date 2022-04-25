https://tr.sputniknews.com/20220425/baskent-edas-kilicdaroglunun-ziyaret-ettigi-evde-elektrik-kesik-degil-1055823801.html

Başkent EDAŞ: Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrik kesik değildi

Başkent EDAŞ: Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrik kesik değildi

Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de 23 Nisan'da ziyaret ettiği abonenin 4 aydır borcu nedeniyle elektriğinin kesik olduğu iddiasına ilişkin, tesisatın 31 Mart'ta... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T11:41+0300

2022-04-25T11:41+0300

2022-04-25T11:42+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

elektrik

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Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de 23 Nisan'da ziyaret ettiği abonenin 4 aydır borcu nedeniyle elektriğinin kesik olduğu iddiasına ilişkin, "Tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkent EDAŞ'ın düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösterdiği kaydedildi.Bu nedenle elektrik piyasası mevzuat hükümlerinin dışında bir uygulamaya gidilmesinin söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Bu konuda gerek bizzat abonemizin kendisinin yaptığı açıklamalar gerekse kamu kurumlarının talebi üzerine şirketimiz tarafından 24 Nisan'da yapılan saha tespiti ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre, 23 Nisan'da ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı, söz konusu tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisi borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan tarihinden bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmamıştır."Kılıçdaroğlu ile Bakan Dönmez arasında elektrik tartışmasıKılıçdaroğlu, 23 Nisan'da Keçiören'de ziyaret ettiği abonenin elektriğinin 4 aydır borcu nedeniyle kesik olduğunu söylemişti. Söz konusu evde elektriklerin 4 aydır kesik olduğunu yalanlayan Dönmez, “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu ise Dönmez'in söz konusu açıklamasına sosyal medya üzerinden şu yanıtı vermişti: "Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!"Kılıçdaroğlu daha sonraki paylaşımda vatandaşın açıklamasına yer vererek "Beşli çetenin bakanı önce "evimin elektriği kesik değilmiş" algısına girişti, sonra bu operasyon ortaya çıktı. Saraya çağrımdır! Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksanız; Allah’a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim… Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar!" ifadesini kullanmıştı.Ayrıca, Keçiören Kaymakamlığı da ailenin 'elektriğinin iddia edildiği şekliyle 4 aydır kesik olmadığı, borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31.03.2022 tarihinde elektriğin kesildiği, beş gün sonra 05.04.2022 tarihinde ödemenin yapılması üzerine elektriğinin açıldığını' belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220424/kilicdaroglu-esiyle-birlikte-4-aydir-elektrigi-kesik-olan-3-cocuklu-bir-aileyi-ziyaret-etti-1055800136.html

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kemal kılıçdaroğlu, elektrik