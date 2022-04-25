Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220425/baskent-edas-kilicdaroglunun-ziyaret-ettigi-evde-elektrik-kesik-degil-1055823801.html
Başkent EDAŞ: Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrik kesik değildi
Başkent EDAŞ: Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrik kesik değildi
Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de 23 Nisan'da ziyaret ettiği abonenin 4 aydır borcu nedeniyle elektriğinin kesik olduğu iddiasına ilişkin, tesisatın 31 Mart'ta... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T11:41+0300
2022-04-25T11:42+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
elektrik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055800112_4:0:2080:1168_1920x0_80_0_0_de828047590c95f12fe1f8319bc5a32c.png
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de 23 Nisan'da ziyaret ettiği abonenin 4 aydır borcu nedeniyle elektriğinin kesik olduğu iddiasına ilişkin, "Tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkent EDAŞ'ın düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösterdiği kaydedildi.Bu nedenle elektrik piyasası mevzuat hükümlerinin dışında bir uygulamaya gidilmesinin söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Bu konuda gerek bizzat abonemizin kendisinin yaptığı açıklamalar gerekse kamu kurumlarının talebi üzerine şirketimiz tarafından 24 Nisan'da yapılan saha tespiti ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre, 23 Nisan'da ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı, söz konusu tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisi borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan tarihinden bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmamıştır."Kılıçdaroğlu ile Bakan Dönmez arasında elektrik tartışmasıKılıçdaroğlu, 23 Nisan'da Keçiören'de ziyaret ettiği abonenin elektriğinin 4 aydır borcu nedeniyle kesik olduğunu söylemişti. Söz konusu evde elektriklerin 4 aydır kesik olduğunu yalanlayan Dönmez, “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu ise Dönmez'in söz konusu açıklamasına sosyal medya üzerinden şu yanıtı vermişti: "Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!"Kılıçdaroğlu daha sonraki paylaşımda vatandaşın açıklamasına yer vererek "Beşli çetenin bakanı önce "evimin elektriği kesik değilmiş" algısına girişti, sonra bu operasyon ortaya çıktı. Saraya çağrımdır! Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksanız; Allah’a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim… Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar!" ifadesini kullanmıştı.Ayrıca, Keçiören Kaymakamlığı da ailenin 'elektriğinin iddia edildiği şekliyle 4 aydır kesik olmadığı, borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31.03.2022 tarihinde elektriğin kesildiği, beş gün sonra 05.04.2022 tarihinde ödemenin yapılması üzerine elektriğinin açıldığını' belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220424/kilicdaroglu-esiyle-birlikte-4-aydir-elektrigi-kesik-olan-3-cocuklu-bir-aileyi-ziyaret-etti-1055800136.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055800112_263:0:1820:1168_1920x0_80_0_0_e06c6659f5992066af393361371c2599.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, elektrik

Başkent EDAŞ: Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrik kesik değildi

11:41 25.04.2022 (güncellendi: 11:42 25.04.2022)
© DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen anlar oldu" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen anlar oldu dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de 23 Nisan'da ziyaret ettiği abonenin 4 aydır borcu nedeniyle elektriğinin kesik olduğu iddiasına ilişkin, tesisatın 31 Mart'ta borçtan dolayı kesildiği, 5 Nisan'da elektriğin bağlandığının tespit edildiği bildirildi.
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de 23 Nisan'da ziyaret ettiği abonenin 4 aydır borcu nedeniyle elektriğinin kesik olduğu iddiasına ilişkin, "Tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.
Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkent EDAŞ'ın düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösterdiği kaydedildi.
Bu nedenle elektrik piyasası mevzuat hükümlerinin dışında bir uygulamaya gidilmesinin söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu konuda gerek bizzat abonemizin kendisinin yaptığı açıklamalar gerekse kamu kurumlarının talebi üzerine şirketimiz tarafından 24 Nisan'da yapılan saha tespiti ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre, 23 Nisan'da ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı, söz konusu tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisi borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan tarihinden bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmamıştır."

Kılıçdaroğlu ile Bakan Dönmez arasında elektrik tartışması

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan'da Keçiören'de ziyaret ettiği abonenin elektriğinin 4 aydır borcu nedeniyle kesik olduğunu söylemişti.
Söz konusu evde elektriklerin 4 aydır kesik olduğunu yalanlayan Dönmez, “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu ise Dönmez'in söz konusu açıklamasına sosyal medya üzerinden şu yanıtı vermişti:
"Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!"
Kılıçdaroğlu daha sonraki paylaşımda vatandaşın açıklamasına yer vererek "Beşli çetenin bakanı önce "evimin elektriği kesik değilmiş" algısına girişti, sonra bu operasyon ortaya çıktı. Saraya çağrımdır! Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksanız; Allah’a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim… Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar!" ifadesini kullanmıştı.
Ayrıca, Keçiören Kaymakamlığı da ailenin 'elektriğinin iddia edildiği şekliyle 4 aydır kesik olmadığı, borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31.03.2022 tarihinde elektriğin kesildiği, beş gün sonra 05.04.2022 tarihinde ödemenin yapılması üzerine elektriğinin açıldığını' belirtmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen anlar oldu dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte 4 aydır elektriği kesik olan 3 çocuklu bir aileyi ziyaret etti
Dün, 00:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала