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https://tr.sputniknews.com/20220425/binali-yildirim-gencler-yurt-disinda-yerlesmek-istiyormus-ancak-davulun-sesi-uzaktan-hos-gelir-1055820376.html
Binali Yıldırım: Gençler yurt dışına yerleşmek istiyormuş, ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir
Binali Yıldırım: Gençler yurt dışına yerleşmek istiyormuş, ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Birçok gencimiz yurt dışında gidip yerleşmek istiyormuş. Ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir. Yurt dışında da... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T09:24+0300
2022-04-25T09:30+0300
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Yıldırım, Ümraniye Belediyesince düzenlenen Gençlik Buluşması'nda, okul yıllarına ait anıları gençlerle paylaştı.Üniversitede okumak için İstanbul'a geldiğinde o günün şartlarında bu yolculuğun 3 gün sürdüğünü anlatan Yıldırım, "İstanbul açık hava müzesi gibi bir şehir, dünyada içinden deniz geçen başka şehir yok. Farklı medeniyetlerin buluştuğu bir yer ve iki kıtayı birbirine bağlıyor. İstanbul'un meziyetlerini anlatmakla bitiremeyiz." diye konuştu.Yıldırım, Türkiye'de her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sıkıntılarınız, sorunlarınız olabilir ama şunu unutmayalım, vatanımız, bayrağımız ve devletimiz olmazsa hiçbir şeyin anlamı yok. Bugün birçok ülke ve millet bu sorunu yaşıyor. Niye o insanlar akın akın bize sığınıyorlar? Hayatlarını kurtarmak için. Durup dururken kim yerinden, yurdundan, acı, tatlı anılarının olduğu toprakları bırakıp, bilinmeze göç eder? 60'lı yıllardan 80'li yıllara kadar bizim büyüklerimiz daha iyi bir gelecek için yurt dışına gittiler. Bir kısmı döndü ama çoğu yerleşik hale geldi. Orada kalmalılar ama asimile olmadan kalmalılar. Entegre olabilir, kaynaşabilirler ama kimliklerini, benliklerini asla kaybetmemeliler. Bu çok önemli."Yıldırım, insanların ve toplumların hayatlarında zaman zaman zorlukların da yaşanabileceğini dile getirerek, "Bu zorlukları aşmanın yolu birlik ve beraber olmaktan geçiyor. Birçok gencimiz yurt dışında gidip yerleşmek istiyormuş. Ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir. Yurt dışında da bulunmuş bir büyüğünüz olarak söylüyorum, bir müddet hoşunuza gidiyor ama orada ülkenizden daha zor şartlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ayrımcılığa tabi tutuluyorsunuz, hiçbir şekilde sizi kabul etmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dostluklarına değinen Yıldırım, "Kasımpaşa'da kesişti yollarımız. Yolda bulduklarıyla değil yola birlikte çıktıklarıyla devam eden bir liderdir Cumhurbaşkanımız. Allah nasip ederse mezara kadar da devam edeceğiz. Onunla çalışmak çok kolay bir şey değil. Zaman mefhumu yok, gecesi yok, gündüzü yok." şeklinde konuştu.
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binali yıldırım, yurtdışı

Binali Yıldırım: Gençler yurt dışına yerleşmek istiyormuş, ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir

09:24 25.04.2022 (güncellendi: 09:30 25.04.2022)
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Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Birçok gencimiz yurt dışında gidip yerleşmek istiyormuş. Ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir. Yurt dışında da bulunmuş bir büyüğünüz olarak söylüyorum, bir müddet hoşunuza gidiyor ama orada ülkenizden daha zor şartlarla karşı karşıya kalıyorsunuz." dedi.
Yıldırım, Ümraniye Belediyesince düzenlenen Gençlik Buluşması'nda, okul yıllarına ait anıları gençlerle paylaştı.
Üniversitede okumak için İstanbul'a geldiğinde o günün şartlarında bu yolculuğun 3 gün sürdüğünü anlatan Yıldırım, "İstanbul açık hava müzesi gibi bir şehir, dünyada içinden deniz geçen başka şehir yok. Farklı medeniyetlerin buluştuğu bir yer ve iki kıtayı birbirine bağlıyor. İstanbul'un meziyetlerini anlatmakla bitiremeyiz." diye konuştu.
Yıldırım, Türkiye'de her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sıkıntılarınız, sorunlarınız olabilir ama şunu unutmayalım, vatanımız, bayrağımız ve devletimiz olmazsa hiçbir şeyin anlamı yok. Bugün birçok ülke ve millet bu sorunu yaşıyor. Niye o insanlar akın akın bize sığınıyorlar? Hayatlarını kurtarmak için. Durup dururken kim yerinden, yurdundan, acı, tatlı anılarının olduğu toprakları bırakıp, bilinmeze göç eder? 60'lı yıllardan 80'li yıllara kadar bizim büyüklerimiz daha iyi bir gelecek için yurt dışına gittiler. Bir kısmı döndü ama çoğu yerleşik hale geldi. Orada kalmalılar ama asimile olmadan kalmalılar. Entegre olabilir, kaynaşabilirler ama kimliklerini, benliklerini asla kaybetmemeliler. Bu çok önemli."
Yıldırım, insanların ve toplumların hayatlarında zaman zaman zorlukların da yaşanabileceğini dile getirerek, "Bu zorlukları aşmanın yolu birlik ve beraber olmaktan geçiyor. Birçok gencimiz yurt dışında gidip yerleşmek istiyormuş. Ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir. Yurt dışında da bulunmuş bir büyüğünüz olarak söylüyorum, bir müddet hoşunuza gidiyor ama orada ülkenizden daha zor şartlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ayrımcılığa tabi tutuluyorsunuz, hiçbir şekilde sizi kabul etmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dostluklarına değinen Yıldırım, "Kasımpaşa'da kesişti yollarımız. Yolda bulduklarıyla değil yola birlikte çıktıklarıyla devam eden bir liderdir Cumhurbaşkanımız. Allah nasip ederse mezara kadar da devam edeceğiz. Onunla çalışmak çok kolay bir şey değil. Zaman mefhumu yok, gecesi yok, gündüzü yok." şeklinde konuştu.
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