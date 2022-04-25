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Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz
İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi'nin iftar programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Tarım sektöründe, gıda sektöründe, üretim... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T23:15+0300
2022-04-25T23:15+0300
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binali yıldırım
politika
türkiye
iftar
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Bahçelievler Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Bu 2 sene herkesin kimyasını bozdu. Dünyanın kimyası bozuldu. Çünkü tedarik zinciri kayboldu. Üretilmesi gereken ürünler üretilmedi, iş hayatı aksadı, seyahatler aksadı. Bütün bunların karşılığı enflasyon olarak döndü. Fiyatların artışı olarak döndü ve neticede insanımıza, milletimize bir maliyet yükledi" dedi.Binali Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:
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binali yıldırım, türkiye, iftar
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz
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İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi'nin iftar programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Tarım sektöründe, gıda sektöründe, üretim alanında yaşanan her sıkıntıyı sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz yakından takip ediyor. Tedbirlerde tek tek alınıyor. Yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz" dedi.
Bahçelievler Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Bu 2 sene herkesin kimyasını bozdu. Dünyanın kimyası bozuldu. Çünkü tedarik zinciri kayboldu. Üretilmesi gereken ürünler üretilmedi, iş hayatı aksadı, seyahatler aksadı. Bütün bunların karşılığı enflasyon olarak döndü. Fiyatların artışı olarak döndü ve neticede insanımıza, milletimize bir maliyet yükledi" dedi.
Binali Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:
"Hemen kuzeyimizde bir savaşla karşı karşıyayız. Şimdi ocak ayında 150 dolar olan doğalgaz bin 500 dolara çıktı, bir ara 3 bine kadar yükseldi. Petrol 55 dolardan çıktı 130 dolarlara. Tabii bunlar tepeden tırnağa etkiledi. Fiyatlar çok arttı. Haklı olarak vatandaşlarımız sıkıntı içine düştü. Bu Türkiye’ye özgü bir şey değil. Bütün dünyanın içinde olduğu, üstesinden gelemediği küresel bir sorun. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını azaltacak tedbirler almamız gerekiyor. Tarım sektöründe, gıda sektöründe, üretim alanında yaşanan her sıkıntıyı sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz yakından takip ediyor. Tedbirler de tek tek alınıyor. Yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz. Onun için de sınırlarımızın güneyinde bugün Mehmetçiklerimiz, kahraman askerlerimiz Ramazan gününde gece demeden gündüz demeden bizim bu sofralarda huzur içinde bir araya gelebilmemiz için mesai yapıyorlar, teröristlere göz açtırtmıyorlar. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve ay yıldızlı bayrağımızın altında birlikte Türkiye olacağız. Vesayetlere, darbelere, darbe girişimlerine milletimizle beraber dimdik durarak karşı koyduysak bugün yaşadığımız hayat pahalılığına, enflasyonu ve ekonomik sıkıntıları aşacağız. Bundan zerre kadar şüpheniz olmasın. Bu mübarek günde bu iftar sofrasını düzenleyen belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum.”