https://tr.sputniknews.com/20220425/bursada-tek-motorlu-ucagin-sokak-arasina-dusme-ani-kamerada-1055838143.html

Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşme anı kamerada

Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşme anı kamerada

Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Uçağın düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T19:42+0300

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türkiye

bursa

uçak

düşmek

sokak

görüntü

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Bursa'da havalimanı yakınlarında iki kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme ve patlama anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öğle saatlerinde Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu iki kişilik uçak Bağlarbaşı Mahallesi'nde sokağın ortasına düşüp infilak etmişti. Biri yardımcı pilot iki pilotun hayatını kaybettiği kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.İnfilak eden uçağın düştüğü sokakta 5 metre ileride biri çocuk iki kişinin de ölümden kurtulduğu görüntülerden anlaşılıyor. Öte yandan olay yerinde kaza kırım ekiplerinin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

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bursa, uçak, düşmek, sokak, görüntü