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Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşme anı kamerada
Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşme anı kamerada
Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Uçağın düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T19:42+0300
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türkiye
bursa
uçak
düşmek
sokak
görüntü
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Bursa'da havalimanı yakınlarında iki kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme ve patlama anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öğle saatlerinde Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu iki kişilik uçak Bağlarbaşı Mahallesi'nde sokağın ortasına düşüp infilak etmişti. Biri yardımcı pilot iki pilotun hayatını kaybettiği kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.İnfilak eden uçağın düştüğü sokakta 5 metre ileride biri çocuk iki kişinin de ölümden kurtulduğu görüntülerden anlaşılıyor. Öte yandan olay yerinde kaza kırım ekiplerinin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.
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bursa, uçak, düşmek, sokak, görüntü

Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşme anı kamerada

19:42 25.04.2022 (güncellendi: 19:45 25.04.2022)
© İHABursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşme anı kamerada
Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşme anı kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© İHA
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Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Uçağın düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Bursa'da havalimanı yakınlarında iki kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme ve patlama anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öğle saatlerinde Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu iki kişilik uçak Bağlarbaşı Mahallesi'nde sokağın ortasına düşüp infilak etmişti. Biri yardımcı pilot iki pilotun hayatını kaybettiği kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
İnfilak eden uçağın düştüğü sokakta 5 metre ileride biri çocuk iki kişinin de ölümden kurtulduğu görüntülerden anlaşılıyor.
Öte yandan olay yerinde kaza kırım ekiplerinin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.
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