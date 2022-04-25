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Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü. Uçakta bulunan pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
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Bursa Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü. Uçağın düşmesiyle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.Olayın ardından açıklama yapan Bursa Valisi Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" dedi.
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bursa, uçak, motor

Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

15:29 25.04.2022 (güncellendi: 16:28 25.04.2022)
© İHABursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü
Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© İHA
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Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü. Uçakta bulunan pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti.
Bursa Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü. Uçağın düşmesiyle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayın ardından açıklama yapan Bursa Valisi Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" dedi.
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