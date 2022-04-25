https://tr.sputniknews.com/20220425/bursada-tek-motorlu-ucak-evlerin-arasina-dustu-1055830872.html
Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü. Uçakta bulunan pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T15:29+0300
2022-04-25T15:29+0300
2022-04-25T16:28+0300
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Bursa Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü. Uçağın düşmesiyle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.Olayın ardından açıklama yapan Bursa Valisi Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220321/cinin-guneyinde-yolcu-ucagi-dustu-iddiasi-1054909037.html
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bursa, uçak, motor
Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
15:29 25.04.2022 (güncellendi: 16:28 25.04.2022) Abone ol
Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü. Uçakta bulunan pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti.
Bursa Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü. Uçağın düşmesiyle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayın ardından açıklama yapan Bursa Valisi Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" dedi.