CANLI | Euro ve dolar, ruble karşısında son yılların en düşük seviyelerinden işlem gördü

Almanya'da eski Başbakan Schröder'in SPD'den ihraç edilmesi gündemde

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Saskia Esken, eski parti lideri ve Başbakan Gerhard Schröder hakkında, Rusya ile olan bağlantıları nedeniyle ihraç edilmesine dönük bir iç soruşturma başlattıklarını duyurdu. Esken, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gerhard Schröder'i Rus konsorsiyumlarındaki görevlerinden ayrılmaya çağırdık… Ne yazık ki, bu tavsiyeye uymadı. Schröder'e karşı bir iç soruşturma başlatılmasına yönelik çok sayıda talep aldık ve bunlar yetkili tahkim organları tarafından yürütülecek. (Schröder'in) İhraç edilme ihtimali yüksek ve süreç zaman alacak" dedi.