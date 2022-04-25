CANLI | Euro ve dolar, ruble karşısında son yılların en düşük seviyelerinden işlem gördü

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan eylemleri de sürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin’in adımına yanıt olarak 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurdu.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Slovakya Büyükelçisi Bridget Brink'i Kiev büyükelçisi olarak görevlendireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bugün, Başkan Biden, kıdemli ABD'li diplomat Bridget A. Brink'i Ukrayna'nın Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi görevine aday gösterme niyetini açıkladı" ifadelerine yer verildi.
Alman silah şirketi Rheinmetall, Marder tipi 100 piyade savaş aracını Ukrayna’ya ihraç etmek için hükümetten onay istedi. Talep Almanya Başbakanı Scholz’un Ukrayna’ya ağır silah gönderme konusunda net bir duruş sergilemesini gerektirecek.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol’deki Azovstal fabrikasında yaklaşık 400 yabancı paralı askerin bulunduğunu söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: