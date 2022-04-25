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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220425/canli--euro-ve-dolar-ruble-karsisinda-son-yillarin-en-dusuk-seviyelerinden-islem-gordu-1055832480.html
CANLI | Euro ve dolar, ruble karşısında son yılların en düşük seviyelerinden işlem gördü
CANLI | Euro ve dolar, ruble karşısında son yılların en düşük seviyelerinden işlem gördü
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken Rus para birimi ruble, euro karşısında ciddi ölçüde değer kazandı. Moskova Borsası’nda bir euro, 77... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T17:00+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
mariupol
azovstal
almanya
abd
askeri harekat
donetsk halk cumhuriyeti
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ukrayna
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Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye

CANLI | Euro ve dolar, ruble karşısında son yılların en düşük seviyelerinden işlem gördü

17:00 25.04.2022
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Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken Rus para birimi ruble, euro karşısında ciddi ölçüde değer kazandı. Moskova Borsası’nda bir euro, 77 rubleden düşük bir seviyede işlem gördü. Dolar da ruble karşısında son altı ayda görülen en düşük seviyesine geriledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan eylemleri de sürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin’in adımına yanıt olarak 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurdu.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Slovakya Büyükelçisi Bridget Brink'i Kiev büyükelçisi olarak görevlendireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bugün, Başkan Biden, kıdemli ABD'li diplomat Bridget A. Brink'i Ukrayna'nın Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi görevine aday gösterme niyetini açıkladı" ifadelerine yer verildi.
Alman silah şirketi Rheinmetall, Marder tipi 100 piyade savaş aracını Ukrayna’ya ihraç etmek için hükümetten onay istedi. Talep Almanya Başbakanı Scholz’un Ukrayna’ya ağır silah gönderme konusunda net bir duruş sergilemesini gerektirecek.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol’deki Azovstal fabrikasında yaklaşık 400 yabancı paralı askerin bulunduğunu söyledi.
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya, 40 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
05:46
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:26 25.04.2022
Almanya'da eski Başbakan Schröder'in SPD'den ihraç edilmesi gündemde
Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Saskia Esken, eski parti lideri ve Başbakan Gerhard Schröder hakkında, Rusya ile olan bağlantıları nedeniyle ihraç edilmesine dönük bir iç soruşturma başlattıklarını duyurdu. Esken, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gerhard Schröder'i Rus konsorsiyumlarındaki görevlerinden ayrılmaya çağırdık… Ne yazık ki, bu tavsiyeye uymadı. Schröder'e karşı bir iç soruşturma başlatılmasına yönelik çok sayıda talep aldık ve bunlar yetkili tahkim organları tarafından yürütülecek. (Schröder'in) İhraç edilme ihtimali yüksek ve süreç zaman alacak" dedi.
17:05 25.04.2022
Estonya, 2 Rus şarkıcının ülkeye girişini yasakladı
Estonya, Rus sanatçılar Filipp Kirkorov ve Polina Gagarina’nın Estonya’ya girişini 5 yıllığına yasakladı. Kararın gerekçesi olarak ikilinin Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonunu desteklemesi gösterildi. İki şarkıcının da bu ay Tallin’de sahne alması planlanıyordu.
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Rusya’nın eylemlerini haklı çıkaranların savaşın ‘siyah tarafında’ olduğunu ifade etti.
16:47 25.04.2022
Aleksey Yerhov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
Ukrayna krizi
Rus büyükelçi Yerhov: Türkiye, yaptırımlara katılmadığı için Batı'nın baskısını sürekli hissediyor
16:46
16:39 25.04.2022
Euro ve dolar, ruble karşısında son yılların en düşük seviyelerinden işlem gördü
Rus para birimi ruble, euro karşısında ciddi ölçüde değer kazandı. Moskova Borsası’nda bir euro, 77 rubleden düşük bir seviyede işlem gördü. Dolar da ruble karşısında son 6 ayda görülen en düşük seviyesine geriledi.
Moskova Borsası’ndan bir euro, 77 ruble seviyesinin altına indi. Euro, son olarak Haziran 2020’ye 77 rublenin altında işlem görmüştü. Bu, ruble’nin, Rusya’nın Ukrayna’da operasyon başlatmasından önceki seviyelere bir kez daha geri dönüp güçlenmesi anlamına geliyor.
Dolar da 73 rubleden işlem gördü. Dolar, Moskova Borsası’nda Kasım 2021’den beri 73 ruble sınırının altında işlem görmüyor.
Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlattığı 24 Şubat’tan sonra ruble, dolar ile euro karşısında hızla değer kaybetti. Rus para birimi, mart sonunda ise 24 Şubat’tan önceki seviyelerine geri döndü.
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