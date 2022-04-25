CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında 'soykırım' soruşturması
12:07 25.04.2022 (güncellendi: 12:13 25.04.2022)
© AA / Özge Elif KızılCHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu
© AA / Özge Elif Kızıl
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Ermeni soykırımıyla' ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki 1915 olaylarıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.
Tanrıkulu, Twitter hesabından 24 Nisan'da yaptığı paylaşımda, "Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullanmıştı.
107 yıl önce #24Nisan1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi.— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) April 24, 2022
Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz. pic.twitter.com/Cr07TJ4cZR