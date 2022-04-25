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CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında 'soykırım' soruşturması
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında 'soykırım' soruşturması
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Ermeni soykırımıyla' ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
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politika
sezgin tanrıkulu
chp
soruşturma
ermeni soykırımı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki 1915 olaylarıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.Tanrıkulu, Twitter hesabından 24 Nisan'da yaptığı paylaşımda, "Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullanmıştı.
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sezgin tanrıkulu, chp, soruşturma, ermeni soykırımı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında 'soykırım' soruşturması

12:07 25.04.2022 (güncellendi: 12:13 25.04.2022)
© AA / Özge Elif KızılCHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AA / Özge Elif Kızıl
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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Ermeni soykırımıyla' ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki 1915 olaylarıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.
Tanrıkulu, Twitter hesabından 24 Nisan'da yaptığı paylaşımda, "Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullanmıştı.
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