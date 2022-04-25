https://tr.sputniknews.com/20220425/chpli-sezgin-tanrikulu-hakkinda-sorusturma-1055825032.html

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında 'soykırım' soruşturması

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında 'soykırım' soruşturması

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Ermeni soykırımıyla' ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T12:07+0300

2022-04-25T12:07+0300

2022-04-25T12:13+0300

politika

sezgin tanrıkulu

chp

soruşturma

ermeni soykırımı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki 1915 olaylarıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.Tanrıkulu, Twitter hesabından 24 Nisan'da yaptığı paylaşımda, "Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullanmıştı.

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sezgin tanrıkulu, chp, soruşturma, ermeni soykırımı