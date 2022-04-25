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https://tr.sputniknews.com/20220425/cinde-fillerin-3-boyutlu-goruntuleri-dev-ekrana-yansitildi--1055834147.html
Çin'de fillerin 3 boyutlu görüntüleri dev ekrana yansıtıldı
Çin'de fillerin 3 boyutlu görüntüleri dev ekrana yansıtıldı
Çin'in Kunming kentinde bir binaya yerleştirilen dev ekran aracılığıyla 3 boyutlu olarak yansıtılan fillerin görüntüsü kentte büyük ilgi topladı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T16:57+0300
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Çin'in Kunming şehrinde bir binanın dışına dev ekran yerleştirildi. Yerleştirilen ekranda, Asya fillerinin üç boyutlu görüntülerinin yayınlanması görsel şölen oluşturdu. Herkes tarafından izlenebilen fillerin görüntüleri, büyük ilgi görmeye devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220308/istanbulda-konut-projelerinin-3-boyutlu-modeli-olusturulacak-1054524728.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, fil, ekran, 3 boyutlu

Çin'de fillerin 3 boyutlu görüntüleri dev ekrana yansıtıldı

16:57 25.04.2022 (güncellendi: 17:30 25.04.2022)
© İHAÇin'de fillerin 3 boyutlu görüntüleri dev ekrana yansıtıldı
Çin'de fillerin 3 boyutlu görüntüleri dev ekrana yansıtıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© İHA
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Çin'in Kunming kentinde bir binaya yerleştirilen dev ekran aracılığıyla 3 boyutlu olarak yansıtılan fillerin görüntüsü kentte büyük ilgi topladı.
Çin'in Kunming şehrinde bir binanın dışına dev ekran yerleştirildi.
Yerleştirilen ekranda, Asya fillerinin üç boyutlu görüntülerinin yayınlanması görsel şölen oluşturdu.
Herkes tarafından izlenebilen fillerin görüntüleri, büyük ilgi görmeye devam ediyor.
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