https://tr.sputniknews.com/20220425/cinde-fillerin-3-boyutlu-goruntuleri-dev-ekrana-yansitildi--1055834147.html
Çin'de fillerin 3 boyutlu görüntüleri dev ekrana yansıtıldı
Çin'de fillerin 3 boyutlu görüntüleri dev ekrana yansıtıldı
Çin'in Kunming kentinde bir binaya yerleştirilen dev ekran aracılığıyla 3 boyutlu olarak yansıtılan fillerin görüntüsü kentte büyük ilgi topladı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T16:57+0300
2022-04-25T16:57+0300
2022-04-25T17:30+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
fil
ekran
3 boyutlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055834217_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_9e07ea2c0bc7001677223eb318be3fb3.jpg
Çin'in Kunming şehrinde bir binanın dışına dev ekran yerleştirildi. Yerleştirilen ekranda, Asya fillerinin üç boyutlu görüntülerinin yayınlanması görsel şölen oluşturdu. Herkes tarafından izlenebilen fillerin görüntüleri, büyük ilgi görmeye devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220308/istanbulda-konut-projelerinin-3-boyutlu-modeli-olusturulacak-1054524728.html
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055834217_82:0:574:369_1920x0_80_0_0_a0b665fd600a0cfc3866e4c150759ecd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çin halk cumhuriyeti, fil, ekran, 3 boyutlu
Çin'de fillerin 3 boyutlu görüntüleri dev ekrana yansıtıldı
16:57 25.04.2022 (güncellendi: 17:30 25.04.2022) Abone ol
Çin'in Kunming kentinde bir binaya yerleştirilen dev ekran aracılığıyla 3 boyutlu olarak yansıtılan fillerin görüntüsü kentte büyük ilgi topladı.
Çin'in Kunming şehrinde bir binanın dışına dev ekran yerleştirildi.
Yerleştirilen ekranda, Asya fillerinin üç boyutlu görüntülerinin yayınlanması görsel şölen oluşturdu.
Herkes tarafından izlenebilen fillerin görüntüleri, büyük ilgi görmeye devam ediyor.