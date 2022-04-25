https://tr.sputniknews.com/20220425/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-gorustu-1055835234.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T18:09+0300
2022-04-25T18:09+0300
2022-04-25T18:09+0300
politika
recep tayyip erdoğan
bm genel sekreteri antonio guterres
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055832967_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_88d9da2984219ca8b8035128894796de.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi. BM Genel Sekreteri Guterres, kabulde, Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise barışın tesis edilmesi için en muteber çıkış yolu özelliğini muhafaza eden İstanbul Sürecinin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan tarafların yanı sıra tüm dünyaya da etkileri olan bu krizden çıkış için makul ve uygulanabilir bir diplomatik çözüm bulunacağına inandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek, yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055832967_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_84d9b8ed1a984f8609d52ba322182ca0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, bm genel sekreteri antonio guterres, birleşmiş milletler (bm)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
BM Genel Sekreteri Guterres, kabulde, Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise barışın tesis edilmesi için en muteber çıkış yolu özelliğini muhafaza eden İstanbul Sürecinin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan tarafların yanı sıra tüm dünyaya da etkileri olan bu krizden çıkış için makul ve uygulanabilir bir diplomatik çözüm bulunacağına inandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek, yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.