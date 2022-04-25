https://tr.sputniknews.com/20220425/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-gorustu-1055835234.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T18:09+0300

2022-04-25T18:09+0300

2022-04-25T18:09+0300

politika

recep tayyip erdoğan

bm genel sekreteri antonio guterres

birleşmiş milletler (bm)

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi. BM Genel Sekreteri Guterres, kabulde, Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise barışın tesis edilmesi için en muteber çıkış yolu özelliğini muhafaza eden İstanbul Sürecinin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan tarafların yanı sıra tüm dünyaya da etkileri olan bu krizden çıkış için makul ve uygulanabilir bir diplomatik çözüm bulunacağına inandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek, yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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recep tayyip erdoğan, bm genel sekreteri antonio guterres, birleşmiş milletler (bm)