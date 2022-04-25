https://tr.sputniknews.com/20220425/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterresi-kabul-etti-1055832992.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T16:12+0300

2022-04-25T16:12+0300

2022-04-25T16:28+0300

politika

türkiye

recep tayyip erdoğan

guterres

bm genel sekreteri antonio guterres

vladimir putin

vladimir zelenskiy

rusya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in Ankara'yı ziyaretinin ardından yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da ise Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220424/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-bir-telefon-gorusmesi-yapti-1055808263.html

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türkiye, recep tayyip erdoğan, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya