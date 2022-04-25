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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-25T16:28+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
guterres
bm genel sekreteri antonio guterres
vladimir putin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in Ankara'yı ziyaretinin ardından yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da ise Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220424/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-bir-telefon-gorusmesi-yapti-1055808263.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

16:12 25.04.2022 (güncellendi: 16:28 25.04.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in Ankara'yı ziyaretinin ardından yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da ise Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı
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