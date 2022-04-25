Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı'nın açıklamasını üzerinde durmaya değer bile bulmuyoruz

Önce küresel finans krizi, ardından salgın kriziyle dengelerin bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemden ülkemizi suhuletle çıkarmanın gayreti içindeyiz. Salgın sürecinde gelişmiş ülkelerin bile aslında ne kadar kırılgan siyasi, toplumsal, ekonomik bir yapıya sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Ülkemiz bu sıkıntılı sistemi sağlık sisteminden altyapısına varana kadar çok güçlü bir şekilde geride bırakmıştır. Biz de bu fırsatı değerlendirmek için yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütme hedefi olan ekonomi planımızı ısrarla uyguladık. Önce küresel finans krizi, ardından salgın kriziyle dengelerin bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemden ülkemizi suhuletle çıkarmanın gayreti içindeyiz. Salgın sürecinde gelişmiş ülkelerin bile aslında ne kadar kırılgan siyasi, toplumsal, ekonomik bir yapıya sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Ülkemiz bu sıkıntılı sistemi sağlık sisteminden altyapısına varana kadar çok güçlü bir şekilde geride bırakmıştır. Biz de bu fırsatı değerlendirmek için yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütme hedefi olan ekonomi planımızı ısrarla uyguladık.

Doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere çok ciddi sübvanse yaparak, vatandaşımıza korumaya çalışmamıza rağmen can sıkıcı durumun ortada olduğunun farkındayız. Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da, bu süreçte yükselen kurun fiyatlar üzerindeki artışı kalıcı olmuştur. Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç fiyatlarını sebepsizce artıranlara en küçük acıma göstermeyeceğimizi buradan açıkça ifade ediyorum. Doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere çok ciddi sübvanse yaparak, vatandaşımıza korumaya çalışmamıza rağmen can sıkıcı durumun ortada olduğunun farkındayız. Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da, bu süreçte yükselen kurun fiyatlar üzerindeki artışı kalıcı olmuştur. Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç fiyatlarını sebepsizce artıranlara en küçük acıma göstermeyeceğimizi buradan açıkça ifade ediyorum.

Ayrıca engelli, yaşlı, dul, yetim şehit yakını gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz var. Ramazan 1.5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık sosyal yardımla ilgili çalışmaların da sonuna gelmiş durumdayız. Yakında harekete geçeceğiz. Ayrıca engelli, yaşlı, dul, yetim şehit yakını gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz var. Ramazan 1.5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık sosyal yardımla ilgili çalışmaların da sonuna gelmiş durumdayız. Yakında harekete geçeceğiz.

Asıl olan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinden emin olacağı güvenli iklim, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz imkanı, çalışacağı bir iş ve ulaşımdan enerjiye kadar her alanda günümüz ihtiyaçlarına uygun temel altyapıyı sağlamaktır. Basit hesapların ürünü, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratamayacak. Asıl olan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinden emin olacağı güvenli iklim, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz imkanı, çalışacağı bir iş ve ulaşımdan enerjiye kadar her alanda günümüz ihtiyaçlarına uygun temel altyapıyı sağlamaktır. Basit hesapların ürünü, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratamayacak.

Kendi güvenliklerini güvence altında tutmak için bu ülkenin enerjisini sömürenlerin devri bir daha gelmeyecektir. Bizim için artık güçlü ve büyük Türkiye, milletimizi bu doğrultuda kenetleyecek birlik ve beraberlik hamlesi var. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi içerde ve dışarda nice badirelerden, nice sinsi tezgahlardan uzaklaştırmak için gereken her adımı bu gaye ile attık. Milletimizin akıl, vicdan, ahlak, sağduyulu her ferdi ülkemizin nerden nereye geldiğini iyi biliyor. Kendi güvenliklerini güvence altında tutmak için bu ülkenin enerjisini sömürenlerin devri bir daha gelmeyecektir. Bizim için artık güçlü ve büyük Türkiye, milletimizi bu doğrultuda kenetleyecek birlik ve beraberlik hamlesi var. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi içerde ve dışarda nice badirelerden, nice sinsi tezgahlardan uzaklaştırmak için gereken her adımı bu gaye ile attık. Milletimizin akıl, vicdan, ahlak, sağduyulu her ferdi ülkemizin nerden nereye geldiğini iyi biliyor.

Kendi güvenliklerini güvence altında tutmak için bu ülkenin enerjisini sömürenlerin devri bir daha gelmeyecektir. Bizim için artık güçlü ve büyük Türkiye, milletimizi bu doğrultuda kenetleyecek birlik ve beraberlik hamlesi var. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi içerde ve dışarda nice badirelerden, nice sinsi tezgahlardan uzaklaştırmak için gereken her adımı bu gaye ile attık. Milletimizin akıl, vicdan, ahlak, sağduyulu her ferdi ülkemizin nerden nereye geldiğini iyi biliyor. Sabredersek azmedersek sağlam durursak bu yolun sonu Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal'in tarif muasır medeniyetin üstü diye tarif ettiği büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Artık bu kısır döngüyü kırmakta kararlıyız. Herkesin 2023 için kendine göre bir hesabı var. Ama unutulmamalıdır ki asıl önemli olan milletin iradesi, milletin sözüdür. Artık tüm bu emeklerin karşılığını alma, hasadını yapma vaktinin eşiğindeyiz. Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin pençesinden kurtardık, çarşı pazardaki ateşi de söndüreceğiz. Kendi güvenliklerini güvence altında tutmak için bu ülkenin enerjisini sömürenlerin devri bir daha gelmeyecektir. Bizim için artık güçlü ve büyük Türkiye, milletimizi bu doğrultuda kenetleyecek birlik ve beraberlik hamlesi var. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi içerde ve dışarda nice badirelerden, nice sinsi tezgahlardan uzaklaştırmak için gereken her adımı bu gaye ile attık. Milletimizin akıl, vicdan, ahlak, sağduyulu her ferdi ülkemizin nerden nereye geldiğini iyi biliyor. Sabredersek azmedersek sağlam durursak bu yolun sonu Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal'in tarif muasır medeniyetin üstü diye tarif ettiği büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Artık bu kısır döngüyü kırmakta kararlıyız. Herkesin 2023 için kendine göre bir hesabı var. Ama unutulmamalıdır ki asıl önemli olan milletin iradesi, milletin sözüdür. Artık tüm bu emeklerin karşılığını alma, hasadını yapma vaktinin eşiğindeyiz. Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin pençesinden kurtardık, çarşı pazardaki ateşi de söndüreceğiz.

ABD başkanının açıklamalarını üzerinde durmaya değer bulmuyoruz. ABD başkanının açıklamalarını üzerinde durmaya değer bulmuyoruz.

Osmanlı Ermenileri için üzüntülerimizi ve taziyelerimizi bildirmeyi bir vazife olarak görüyoruz. Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değildir. Osmanlı Ermenileri için üzüntülerimizi ve taziyelerimizi bildirmeyi bir vazife olarak görüyoruz. Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değildir.

Mesele tarihi çarpıtarak ülkesine terör örgütünü destekleyerek millete ihanete geldiğinde bakıyorsunuz, hepsi ön sırada yer alıyorlar. Biz de doğrusu bunları bu parlamento mensubu olmaya yakıştıramıyoruz. PKK'nın parlamentodaki uzantısı durumunda olan bu hainlerin her şey den önce bu milletin vergi ve ücretleriyle beslenmesine benim milletim tahammül edemiyor. Bilindiği gibi Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde çok büyük katliamlar yaşanmıştır. Boyu kadar tüfeği eline vermek suretiyle Kandil'e taşıyan bu teröristleri, neyle izah edeceksiniz? Utanmadan, sıkılmadan parlamentonun kürsüsünde utanmadan diğer partileri suçlayama kalkan bu müptezelleri nasıl izah edeceksiniz. Bu milletin fertlerinin canına, namusunu kirleten herkesin ülkemizden milletimizden özür dilemeye davet ediyoruz. Meclis'teki 2. büyük partinin milletvekilleri arasında benzer hezeyanları dile getirenleri de milletimiz sandıkta hesabını soracaktır. Mesele tarihi çarpıtarak ülkesine terör örgütünü destekleyerek millete ihanete geldiğinde bakıyorsunuz, hepsi ön sırada yer alıyorlar. Biz de doğrusu bunları bu parlamento mensubu olmaya yakıştıramıyoruz. PKK'nın parlamentodaki uzantısı durumunda olan bu hainlerin her şey den önce bu milletin vergi ve ücretleriyle beslenmesine benim milletim tahammül edemiyor. Bilindiği gibi Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde çok büyük katliamlar yaşanmıştır. Boyu kadar tüfeği eline vermek suretiyle Kandil'e taşıyan bu teröristleri, neyle izah edeceksiniz? Utanmadan, sıkılmadan parlamentonun kürsüsünde utanmadan diğer partileri suçlayama kalkan bu müptezelleri nasıl izah edeceksiniz. Bu milletin fertlerinin canına, namusunu kirleten herkesin ülkemizden milletimizden özür dilemeye davet ediyoruz. Meclis'teki 2. büyük partinin milletvekilleri arasında benzer hezeyanları dile getirenleri de milletimiz sandıkta hesabını soracaktır.

HDP asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunuyor. Bunları parlamentonun mensubu olmaya yakıştırmıyoruz HDP asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunuyor. Bunları parlamentonun mensubu olmaya yakıştırmıyoruz

(HDP'li Paylan'ın kanun teklifi) Bu densizliğin, milli iradenin tecelligahı bu yüce kurumda sergilenmesini açık bir ihanet olarak görüyoruz. TBMM'nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum. (HDP'li Paylan'ın kanun teklifi) Bu densizliğin, milli iradenin tecelligahı bu yüce kurumda sergilenmesini açık bir ihanet olarak görüyoruz. TBMM'nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum.

Sadece 2022 yılında son operasyonlar dahil olmak üzere güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bini bulmuştur. Sadece 2022 yılında son operasyonlar dahil olmak üzere güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bini bulmuştur.

Dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının suhuletle sonuçlanması için her iki tarafla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bugün de BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldik. Zelenski ile görüşme gerçekleştirdim. Yarın da Putin ile telefon görüşmesi yapacağım. İstanbul'da yapılan görüşmeler, krizdeki en önemli çözüm olmaya devam ediyor. Amacımız savaşı bitirecek imzaların atılmasını sağlamaktır. İnsani yardımlar konusunda üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Bugüne kadar 17 bin vatandaşımızın ve bizden yardım isteyen dost ülkelerin tahliyesini yaptık. Dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının suhuletle sonuçlanması için her iki tarafla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bugün de BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldik. Zelenski ile görüşme gerçekleştirdim. Yarın da Putin ile telefon görüşmesi yapacağım. İstanbul'da yapılan görüşmeler, krizdeki en önemli çözüm olmaya devam ediyor. Amacımız savaşı bitirecek imzaların atılmasını sağlamaktır. İnsani yardımlar konusunda üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Bugüne kadar 17 bin vatandaşımızın ve bizden yardım isteyen dost ülkelerin tahliyesini yaptık.

Bölgesel gelişmeleri yakından izlerken ülkemize eser kazandırmaya devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımlarla ülkemizdeki havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Daha önce Ordu-Giresun havalimanımızı bu şekilde inşa ederek hizmete sunmuştuk. Yine zemin doldurarak Rize-Artvin havalimanında sona geldik. Bayburt ve Gümüşhane havalimanı da süratle devam ediyor. Yozgat havalimanını da en kısa zamanda bitireceğiz. Rize'nin Pazar ilçesine bağlı deniz dolgusu yapılarak inşa edilen havalimanını temelini 2017 Nisan'ında atmıştık. Şimdi de en güzel çevre düzenlemeleriyle Rize ve Artvin bu havalimanına kavuşacaklar. Sadece son 6 ayda 3 yeni havalimanı ve ya terminal binasını milletimize vermiş oluyoruz. Bölgesel gelişmeleri yakından izlerken ülkemize eser kazandırmaya devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımlarla ülkemizdeki havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Daha önce Ordu-Giresun havalimanımızı bu şekilde inşa ederek hizmete sunmuştuk. Yine zemin doldurarak Rize-Artvin havalimanında sona geldik. Bayburt ve Gümüşhane havalimanı da süratle devam ediyor. Yozgat havalimanını da en kısa zamanda bitireceğiz. Rize'nin Pazar ilçesine bağlı deniz dolgusu yapılarak inşa edilen havalimanını temelini 2017 Nisan'ında atmıştık. Şimdi de en güzel çevre düzenlemeleriyle Rize ve Artvin bu havalimanına kavuşacaklar. Sadece son 6 ayda 3 yeni havalimanı ve ya terminal binasını milletimize vermiş oluyoruz.