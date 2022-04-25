https://tr.sputniknews.com/20220425/cumhurbaskani-erdogan-tum-toplumu-ayakta-tutan-adalettir-adalet-tum-insanligin-ortak-arayisidir-1055839447.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm toplumu ayakta tutan adalettir, adalet tüm insanlığın ortak arayışıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm toplumu ayakta tutan adalettir, adalet tüm insanlığın ortak arayışıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm toplumu ayakta tutan adalettir. Adalet tüm insanlığın ortak arayışıdır" açıklamasında bulundu. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T20:59+0300
2022-04-25T20:59+0300
2022-04-25T20:59+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm toplumu ayakta tutan adalettir, adalet tüm insanlığın ortak arayışıdır
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm toplumu ayakta tutan adalettir. Adalet tüm insanlığın ortak arayışıdır" açıklamasında bulundu.