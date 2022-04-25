https://tr.sputniknews.com/20220425/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplantisi-basladi-1055834661.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T17:25+0300

2022-04-25T17:25+0300

2022-04-25T17:26+0300

türkiye

kabine toplantısı

recep tayyip erdoğan

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Kabine toplantısında öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konularında atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Kabine toplantısında bayram tatilinin kaç gün olacağının da karara bağlanması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Pençe-Kilit operasyonundaki son durum ile ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

türkiye

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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan