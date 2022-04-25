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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T17:25+0300
2022-04-25T17:26+0300
türkiye
kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan
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Kabine toplantısında öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konularında atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Kabine toplantısında bayram tatilinin kaç gün olacağının da karara bağlanması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Pençe-Kilit operasyonundaki son durum ile ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.
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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı

17:25 25.04.2022 (güncellendi: 17:26 25.04.2022)
© AAAK Parti Kabine Toplantısı
AK Parti Kabine Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kabine toplantısında öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konularında atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Kabine toplantısında bayram tatilinin kaç gün olacağının da karara bağlanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.
Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Pençe-Kilit operasyonundaki son durum ile ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.
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