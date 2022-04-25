https://tr.sputniknews.com/20220425/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055820667.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.74'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 15.88 TL’de yer alıyor. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T09:28+0300
2022-04-25T09:28+0300
2022-04-25T09:28+0300
ekonomi
altın
yarım gram altın
gram altın
çeyrek altın
dolar
dolar/tl
euro
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Dolar 14.74-75 seviyesinde haftaya başladı.Euro/TL ise 15.88 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı haftaya 908 liradan başladı.Ons altın ise 1.932 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.484 lirada Cumhuriyet altını ise 5.923 lirada yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220422/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055761665.html
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altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın, dolar, dolar/tl, euro
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 14.74'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 15.88 TL’de yer alıyor.
Dolar 14.74-75 seviyesinde haftaya başladı.
Euro/TL ise 15.88 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı haftaya 908 liradan başladı.
Ons altın ise 1.932 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.484 lirada Cumhuriyet altını ise 5.923 lirada yer alıyor.