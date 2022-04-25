https://tr.sputniknews.com/20220425/dso-gizemli-hepatit-virusunden-1-cocugun-oldugunu-duyurdu-1055825569.html
DSÖ, 'gizemli' hepatit virüsünden 1 çocuğun öldüğünü duyurdu
DSÖ, 'gizemli' hepatit virüsünden 1 çocuğun öldüğünü duyurdu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD'de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı bir çocuğun hayatını kaybettiğini... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T12:48+0300
2022-04-25T12:48+0300
2022-04-25T12:59+0300
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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar 11 ülkede görülen en az 169 hepatit vakasından bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.DSÖ Avrupa Bölgesi'nin Yüksek Patojen Tehditleri Ekibi Üyesi Richard Pebody, ABD'de yayın yapan sağlık haber sitesi Stat'a verdiği demeçte, hepatit vakalarının yüksek olmamasına rağmen kötü sonuçlar doğurduğunu belirtti.Pebody, gizemli hepatit vakalarından yeni bir salgın çıkıp çıkmayacağının henüz netleşmediğini vurgulayarak, "DSÖ üyesi ülkelerin incelemede bulunması iyi olur" dedi.'Gizemli' hepatit vakalarıDSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada vakaların 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169'a yükseldiği belirtilmişti.Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.Hastalığın 'gizemli' veya 'nedeni belirsiz' olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir 'küresel salgın' ihtimalini gündeme taşıdı.Kovid-19, henüz adı konulmadan önce 'gizemli bir akciğer rahatsızlığı' olarak tanımlanıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220419/abd-ve-avrupada-cocuklar-arasinda-gizemli-hepatit-vakalari-artiyor-1055677775.html
https://tr.sputniknews.com/20220424/dso-avrupa-ve-abdde-en-az-169-gizemli-hepatit-vakasi-tespit-edildi-1055799560.html
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hepatit a, hepatit c, hepatit b, gizemli hepatit, vaka, vaka sayısı, çocuk, ingiltere, israil, salgın, salgın hastalık
DSÖ, 'gizemli' hepatit virüsünden 1 çocuğun öldüğünü duyurdu
12:48 25.04.2022 (güncellendi: 12:59 25.04.2022) Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD'de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı bir çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar 11 ülkede görülen en az 169 hepatit vakasından bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.
DSÖ Avrupa Bölgesi'nin Yüksek Patojen Tehditleri Ekibi Üyesi Richard Pebody, ABD'de yayın yapan sağlık haber sitesi Stat'a verdiği demeçte, hepatit vakalarının yüksek olmamasına rağmen kötü sonuçlar doğurduğunu belirtti.
Pebody, gizemli hepatit vakalarından yeni bir salgın çıkıp çıkmayacağının henüz netleşmediğini vurgulayarak, "DSÖ üyesi ülkelerin incelemede bulunması iyi olur" dedi.
'Gizemli' hepatit vakaları
DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada vakaların 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169'a yükseldiği belirtilmişti.
Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.
Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.
Hastalığın 'gizemli' veya 'nedeni belirsiz' olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir 'küresel salgın' ihtimalini gündeme taşıdı.
Kovid-19, henüz adı konulmadan önce 'gizemli bir akciğer rahatsızlığı' olarak tanımlanıyordu.