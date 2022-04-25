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Dünyadaki Mars: Rum Vadisi
Dünyadaki Mars: Rum Vadisi
Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ürdün'ün güneyindeki kızıl kumlarla örtülü Rum Vadisi, dünya üzerinde Mars deneyimi yaşatmasının yanı sıra eşsiz... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
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mars, фото, ürdün, star wars

Dünyadaki Mars: Rum Vadisi

11:48 25.04.2022 (güncellendi: 11:50 25.04.2022)
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Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ürdün'ün güneyindeki kızıl kumlarla örtülü Rum Vadisi, dünya üzerinde Mars deneyimi yaşatmasının yanı sıra eşsiz doğal manzarası, tarihi ve kültürel öneminden dolayı yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor.
© AAÜrdün'ün en büyük vadisi olan Rum Vadisi, kumtaşı ve granit kayaların içinde kızıl bir görüntüye sahip.
Dünyada Mars deneyimi yaşatan Rum Vadisi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Ürdün'ün en büyük vadisi olan Rum Vadisi, kumtaşı ve granit kayaların içinde kızıl bir görüntüye sahip.
© AA2011'de UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilen vadi, ev sahipliği yaptığı pek çok uygarlığın da kalıntılarını taşıyor.
Dünyada Mars deneyimi yaşatan Rum Vadisi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
2011'de UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilen vadi, ev sahipliği yaptığı pek çok uygarlığın da kalıntılarını taşıyor.
© AARum Vadisi, doğal platosunda çekilen filmlerle tüm dünyada tanındı. Ridley Scott'ın yönettiği ve başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı "The Martian" (Marslı) adlı filmin Mars ile ilgili bölümleri Rum Vadisi'nde çekildi. Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde Mark Watney isimli astronotun şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilmesini, hayattaki Watney'in Mars'ta yapayalnız kalması sonrası başından geçenleri anlatan yapım, izleyicilerden büyük övgü aldı.
Dünyada Mars deneyimi yaşatan Rum Vadisi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Rum Vadisi, doğal platosunda çekilen filmlerle tüm dünyada tanındı. Ridley Scott'ın yönettiği ve başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı "The Martian" (Marslı) adlı filmin Mars ile ilgili bölümleri Rum Vadisi'nde çekildi. Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde Mark Watney isimli astronotun şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilmesini, hayattaki Watney'in Mars'ta yapayalnız kalması sonrası başından geçenleri anlatan yapım, izleyicilerden büyük övgü aldı.
© AABundan dolayı 'Dünyadaki Mars' olarak ünlenen Rum Vadisi'ne batılı ülkeler başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından ilgi arttı. Yine bu vadide, Star Wars: The Rise of Skywalker ile Arabistanlı Lawrence filmlerinin bazı sahnelerinin de çekimleri yapıldı.
Dünyada Mars deneyimi yaşatan Rum Vadisi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Bundan dolayı 'Dünyadaki Mars' olarak ünlenen Rum Vadisi'ne batılı ülkeler başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından ilgi arttı. Yine bu vadide, Star Wars: The Rise of Skywalker ile Arabistanlı Lawrence filmlerinin bazı sahnelerinin de çekimleri yapıldı.
© AA720 kilometrekarelik çölün vahşi doğasını teneffüs etmek, yıldızları seyretmek ve Bedevilerin yaşantısına şahitlik etmek isteyenler, Ay Vadisi olarak da geçen bu vadide otel çadırlarda kamp yapıyor. Eşsiz doğal güzelliği, kültürel, tarihi ve turistik öneminden dolayı Ürdün hükümeti tarafından koruma alınan Rum Vadisi'nde, Bedeviler varlık gösteriyor. Hassas çöl habitatlarını sürekli artan ziyaretçi yoğunluğundan koruyan Bedeviler, bölgeye gelen turistlere de rehberlik yapıyor. Çöldeki zorlu arazide kullanılan araçlara alınan turistler, belirlenen noktalara götürülerek burada, vadinin eşsiz manzarasıyla baş başa bırakılıyor.
Dünyada Mars deneyimi yaşatan Rum Vadisi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
720 kilometrekarelik çölün vahşi doğasını teneffüs etmek, yıldızları seyretmek ve Bedevilerin yaşantısına şahitlik etmek isteyenler, Ay Vadisi olarak da geçen bu vadide otel çadırlarda kamp yapıyor. Eşsiz doğal güzelliği, kültürel, tarihi ve turistik öneminden dolayı Ürdün hükümeti tarafından koruma alınan Rum Vadisi'nde, Bedeviler varlık gösteriyor. Hassas çöl habitatlarını sürekli artan ziyaretçi yoğunluğundan koruyan Bedeviler, bölgeye gelen turistlere de rehberlik yapıyor. Çöldeki zorlu arazide kullanılan araçlara alınan turistler, belirlenen noktalara götürülerek burada, vadinin eşsiz manzarasıyla baş başa bırakılıyor.
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