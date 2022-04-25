Dünyadaki Mars: Rum Vadisi

© AA Bundan dolayı 'Dünyadaki Mars' olarak ünlenen Rum Vadisi'ne batılı ülkeler başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından ilgi arttı. Yine bu vadide, Star Wars: The Rise of Skywalker ile Arabistanlı Lawrence filmlerinin bazı sahnelerinin de çekimleri yapıldı.