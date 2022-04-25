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Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka Kane, 119 yaşında hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka Kane, 119 yaşında hayatını kaybetti
Japon yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, dünyanın en yaşlı insanı olduğu tescillenen Tanaka Kane'in 119 yaşında öldüğü bildirildi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T11:52+0300
2022-04-25T11:53+0300
yaşam
dünya
japonya
yaşlı
kadın
dünyanın en yaşlı kişisi
dünyanın en yaşlı insanı
ölüm
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Dünyanın en yaşlı insanı ünvanını elinde bulunduran 119 yaşındaki Tanaka Kane, 2 Ocak 1903'te Japonya'nın güneybatı Fukuoka bölgesinde doğdu. Aynı yıl Wright kardeşler ilk kez uçtu ve Marie Curie, Nobel Ödülü kazanan ilk kadın oldu.Yakın zamana kadar nispeten sağlıklı olduğu bilinen Japon kadın, bir huzurevinde hayatını sürdürüyordu. Soda ve çikolatadan da oldukça hoşlanan Tanaka'nın, burada masa oyunları oynamaktan ve matematik problemlerini çözmekten hoşlandığı biliniyordu. Tanaka, genç yaşlarında çeşitli restoranlar işletmesinin yanı sıra birçok iş yürüttü. Tam bir asır önce, 1922'de Hideo Tanaka ile evlenen Japon kadın, 4 çocuk doğurdu ve beşincisini evlat edindi.2021 Tokyo Olimpiyatları meşale törenine katılmak için tekerlekli sandalye kullanmayı planlayan Tanaka'ya Kovid-19 pandemisi engel olmuştu. Guinness Dünya Rekorları onu 2019'da yaşayan en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçirdiğinde, hayatta en mutlu olduğu an soruldu. Tanaka'nın bu soruya cevabı ise "Şimdi" oldu.Tanaka, o röportajda günlük rutininin, sabah 06.00'da uyanmak ve öğleden sonra matematik ve kaligrafi çalışmak olduğunu söylemişti. Dünya Bankası verilerine göre nüfusunun yüzde 28'i 65 yaş ve üstü olan Japonya, dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülkesi. Öte yandan Guinness kayıtlarına göre, insanlık tarihinin en yaşlı kişisi, 1997 yılında 122 yaşında hayatını kaybeden Fransız kadın Jeanne Louise Calment.
https://tr.sputniknews.com/20220103/dunyanin-en-yasli-insani-tanaka-kane-yeni-yasini-kutladi-1052343975.html
https://tr.sputniknews.com/20220421/guinness-duyurdu-dunyanin-yasayan-en-yasli-kopegi-1055738530.html
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dünya, japonya, yaşlı, kadın, dünyanın en yaşlı kişisi, dünyanın en yaşlı insanı, ölüm

Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka Kane, 119 yaşında hayatını kaybetti

11:52 25.04.2022 (güncellendi: 11:53 25.04.2022)
© AP PhotoDünyanın en yaşlı insanı Tanaka Kane, 119 yaşında Japonya'da öldü
Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka Kane, 119 yaşında Japonya'da öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AP Photo
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Japon yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, dünyanın en yaşlı insanı olduğu tescillenen Tanaka Kane'in 119 yaşında öldüğü bildirildi.
Dünyanın en yaşlı insanı ünvanını elinde bulunduran 119 yaşındaki Tanaka Kane, 2 Ocak 1903'te Japonya'nın güneybatı Fukuoka bölgesinde doğdu. Aynı yıl Wright kardeşler ilk kez uçtu ve Marie Curie, Nobel Ödülü kazanan ilk kadın oldu.
Yakın zamana kadar nispeten sağlıklı olduğu bilinen Japon kadın, bir huzurevinde hayatını sürdürüyordu. Soda ve çikolatadan da oldukça hoşlanan Tanaka'nın, burada masa oyunları oynamaktan ve matematik problemlerini çözmekten hoşlandığı biliniyordu.
Tanaka, genç yaşlarında çeşitli restoranlar işletmesinin yanı sıra birçok iş yürüttü. Tam bir asır önce, 1922'de Hideo Tanaka ile evlenen Japon kadın, 4 çocuk doğurdu ve beşincisini evlat edindi.
2021 Tokyo Olimpiyatları meşale törenine katılmak için tekerlekli sandalye kullanmayı planlayan Tanaka'ya Kovid-19 pandemisi engel olmuştu.
Japonya'da yaşayan Kane Tanaka, 117. doğum gününü kutlayarak sahip olduğu 'dünyanın en yaşlı insanı' rekorunu yeniledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
DÜNYA
Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka Kane yeni yaşını kutladı
3 Ocak, 10:28
Guinness Dünya Rekorları onu 2019'da yaşayan en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçirdiğinde, hayatta en mutlu olduğu an soruldu. Tanaka'nın bu soruya cevabı ise "Şimdi" oldu.
Tanaka, o röportajda günlük rutininin, sabah 06.00'da uyanmak ve öğleden sonra matematik ve kaligrafi çalışmak olduğunu söylemişti.
Dünya Bankası verilerine göre nüfusunun yüzde 28'i 65 yaş ve üstü olan Japonya, dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülkesi.
Öte yandan Guinness kayıtlarına göre, insanlık tarihinin en yaşlı kişisi, 1997 yılında 122 yaşında hayatını kaybeden Fransız kadın Jeanne Louise Calment.
Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
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Guinness duyurdu: Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği
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