https://tr.sputniknews.com/20220425/dunyanin-en-yasli-insani-tanaka-kane-119-yasinda-hayatini-kaybetti-1055823557.html

Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka Kane, 119 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka Kane, 119 yaşında hayatını kaybetti

Japon yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, dünyanın en yaşlı insanı olduğu tescillenen Tanaka Kane'in 119 yaşında öldüğü bildirildi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T11:52+0300

2022-04-25T11:52+0300

2022-04-25T11:53+0300

yaşam

dünya

japonya

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ölüm

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Dünyanın en yaşlı insanı ünvanını elinde bulunduran 119 yaşındaki Tanaka Kane, 2 Ocak 1903'te Japonya'nın güneybatı Fukuoka bölgesinde doğdu. Aynı yıl Wright kardeşler ilk kez uçtu ve Marie Curie, Nobel Ödülü kazanan ilk kadın oldu.Yakın zamana kadar nispeten sağlıklı olduğu bilinen Japon kadın, bir huzurevinde hayatını sürdürüyordu. Soda ve çikolatadan da oldukça hoşlanan Tanaka'nın, burada masa oyunları oynamaktan ve matematik problemlerini çözmekten hoşlandığı biliniyordu. Tanaka, genç yaşlarında çeşitli restoranlar işletmesinin yanı sıra birçok iş yürüttü. Tam bir asır önce, 1922'de Hideo Tanaka ile evlenen Japon kadın, 4 çocuk doğurdu ve beşincisini evlat edindi.2021 Tokyo Olimpiyatları meşale törenine katılmak için tekerlekli sandalye kullanmayı planlayan Tanaka'ya Kovid-19 pandemisi engel olmuştu. Guinness Dünya Rekorları onu 2019'da yaşayan en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçirdiğinde, hayatta en mutlu olduğu an soruldu. Tanaka'nın bu soruya cevabı ise "Şimdi" oldu.Tanaka, o röportajda günlük rutininin, sabah 06.00'da uyanmak ve öğleden sonra matematik ve kaligrafi çalışmak olduğunu söylemişti. Dünya Bankası verilerine göre nüfusunun yüzde 28'i 65 yaş ve üstü olan Japonya, dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülkesi. Öte yandan Guinness kayıtlarına göre, insanlık tarihinin en yaşlı kişisi, 1997 yılında 122 yaşında hayatını kaybeden Fransız kadın Jeanne Louise Calment.

https://tr.sputniknews.com/20220103/dunyanin-en-yasli-insani-tanaka-kane-yeni-yasini-kutladi-1052343975.html

https://tr.sputniknews.com/20220421/guinness-duyurdu-dunyanin-yasayan-en-yasli-kopegi-1055738530.html

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