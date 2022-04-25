https://tr.sputniknews.com/20220425/elon-musk-hisse-basina-5420-dolara-twitteri-almak-icin-anlasti-1055841533.html

Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı

Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı

Elon Musk, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T22:00+0300

2022-04-25T22:00+0300

2022-04-25T22:35+0300

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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için bir anlaşmaya vardı.Twitter'dan yapılan açıklamada "Hisse başına 54.20 dolar karşılığında, yaklaşık 44 milyar dolar değerindeki bir işlemle kesin anlaşmaya varılmıştır" denildi. Açıklamada satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır" ifadesini kullandı.Twitter'e yeni özellikler ekleyerek, onu her zamankinden daha iyi hale getireceğini ifade eden Musk, şunları söyledi:Musk, Twitter'ın muazzam bir potansiyeli olduğunu, onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcılarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.Twitter Yönetim Kurulu, bugün Elon Musk'ın satın alma teklifini ciddi bir şekilde yeniden gözden geçirmek üzere yeniden bir araya gelmişti.Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almak için 46.5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını, hissedarlara direkt teklif götürmeyi planladığını açıklamıştı.Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.20 dolarlık teklifte bulunmuştu.Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, 15 Nisan’da 'zehir hapı' olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Şirketin yönetim kurulu oy birliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu.​​​​​​​ Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği belirtilmişti.ABD medyasında çıkan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı satın almak için sosyal medya şirketinin yönetim kuruluyla görüşmelere başladığı aktarılmıştı. Söz konusu haberlerin ardından Twitter'ın New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220422/elon-musktan-twitteri-almak-icin-465-milyar-dolarlik-finansman-1055756638.html

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twitter , elon musk, satış