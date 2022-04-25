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https://tr.sputniknews.com/20220425/endonezya-palm-yagi-ihracatini-yasakladi-1055823995.html
Endonezya, palm yağı ihracatını yasakladı
Endonezya, palm yağı ihracatını yasakladı
Endonezya, dünyanın en büyük tedarikçisi olduğu palm yağının ihracatını askıya aldı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T11:42+0300
2022-04-25T11:51+0300
ekonomi
endonezya
palmiye yağı
ihracat
yasak
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Dünyanın en büyük palm yağı ihracatçısı Endonezya, küresel gıda krizini tetikleyecek bir adım attı.Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrasında küresel gıda enflasyonunun rekor seviyeye yükselmesi nedeniyle gıda güvenliğinden emin olmak istediklerini söyledi. Widodo, ülkesinin palm yağı ihracatını yasakladığını belirtti.Yemeklik yağlar, işlenmiş gıdalar, temizlik ürünleri, kozmetikler ve biyoyakıtlardan kullanılan palm yağının sevkiyatının durdurulması, paketlenmiş gıda üreticilerinin maliyet yükün artırabilir.Dünya yemeklik yağ üretiminin üçte birini gerçekleştiren Endonezya'nın tarımsal emtia fiyatlarının arttığı ortamda kendi gıda tedarik zincirini korumak için getirdiği ihracat yasağı Kuala Lumpur'da Temmuz vadeli palm yağı fiyatını yüzde 7 artırarak 1564 dolar/tona çıkardı. Mayıs vadeli kontratlarda fiyatlar yüzde 9 yükseldi.Öte yandan Endonezya, küresel palm yağı tedariğinin yarısından fazlasını karşılarken, en büyük ikinci üretici de komşusu Malezya. 2018'den beri Endonezya, ormansızlaşma ve başta orangutanglar olmak üzere nesli tükenmekte olan hayvanların yaşam alanlarını kaybetmesine neden olan palm tarlaları için yeni izinler vermeyi durdurmuştu.Çin ve Hindistan, Endonezya'dan en çok palm yağı ithal eden ülkeler olarak öne çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220420/ukrayna-krizini-firsata-ceviren-abd-milyarlarca-dolarlik-yeni-silah-satislarina-imza-atti-1055714877.html
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endonezya, palmiye yağı, ihracat, yasak

Endonezya, palm yağı ihracatını yasakladı

11:42 25.04.2022 (güncellendi: 11:51 25.04.2022)
© AFP 2022palm yağı
palm yağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022
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Endonezya, dünyanın en büyük tedarikçisi olduğu palm yağının ihracatını askıya aldı.
Dünyanın en büyük palm yağı ihracatçısı Endonezya, küresel gıda krizini tetikleyecek bir adım attı.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrasında küresel gıda enflasyonunun rekor seviyeye yükselmesi nedeniyle gıda güvenliğinden emin olmak istediklerini söyledi. Widodo, ülkesinin palm yağı ihracatını yasakladığını belirtti.
Yemeklik yağlar, işlenmiş gıdalar, temizlik ürünleri, kozmetikler ve biyoyakıtlardan kullanılan palm yağının sevkiyatının durdurulması, paketlenmiş gıda üreticilerinin maliyet yükün artırabilir.
Dünya yemeklik yağ üretiminin üçte birini gerçekleştiren Endonezya'nın tarımsal emtia fiyatlarının arttığı ortamda kendi gıda tedarik zincirini korumak için getirdiği ihracat yasağı Kuala Lumpur'da Temmuz vadeli palm yağı fiyatını yüzde 7 artırarak 1564 dolar/tona çıkardı. Mayıs vadeli kontratlarda fiyatlar yüzde 9 yükseldi.
Öte yandan Endonezya, küresel palm yağı tedariğinin yarısından fazlasını karşılarken, en büyük ikinci üretici de komşusu Malezya. 2018'den beri Endonezya, ormansızlaşma ve başta orangutanglar olmak üzere nesli tükenmekte olan hayvanların yaşam alanlarını kaybetmesine neden olan palm tarlaları için yeni izinler vermeyi durdurmuştu.
Çin ve Hindistan, Endonezya'dan en çok palm yağı ithal eden ülkeler olarak öne çıkıyor.
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