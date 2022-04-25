https://tr.sputniknews.com/20220425/endonezya-palm-yagi-ihracatini-yasakladi-1055823995.html

Endonezya, palm yağı ihracatını yasakladı

Endonezya, palm yağı ihracatını yasakladı

Endonezya, dünyanın en büyük tedarikçisi olduğu palm yağının ihracatını askıya aldı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T11:42+0300

2022-04-25T11:42+0300

2022-04-25T11:51+0300

ekonomi

endonezya

palmiye yağı

ihracat

yasak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055823760_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_e0c7b0d4444aef13064fbc61776b7c33.jpg

Dünyanın en büyük palm yağı ihracatçısı Endonezya, küresel gıda krizini tetikleyecek bir adım attı.Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrasında küresel gıda enflasyonunun rekor seviyeye yükselmesi nedeniyle gıda güvenliğinden emin olmak istediklerini söyledi. Widodo, ülkesinin palm yağı ihracatını yasakladığını belirtti.Yemeklik yağlar, işlenmiş gıdalar, temizlik ürünleri, kozmetikler ve biyoyakıtlardan kullanılan palm yağının sevkiyatının durdurulması, paketlenmiş gıda üreticilerinin maliyet yükün artırabilir.Dünya yemeklik yağ üretiminin üçte birini gerçekleştiren Endonezya'nın tarımsal emtia fiyatlarının arttığı ortamda kendi gıda tedarik zincirini korumak için getirdiği ihracat yasağı Kuala Lumpur'da Temmuz vadeli palm yağı fiyatını yüzde 7 artırarak 1564 dolar/tona çıkardı. Mayıs vadeli kontratlarda fiyatlar yüzde 9 yükseldi.Öte yandan Endonezya, küresel palm yağı tedariğinin yarısından fazlasını karşılarken, en büyük ikinci üretici de komşusu Malezya. 2018'den beri Endonezya, ormansızlaşma ve başta orangutanglar olmak üzere nesli tükenmekte olan hayvanların yaşam alanlarını kaybetmesine neden olan palm tarlaları için yeni izinler vermeyi durdurmuştu.Çin ve Hindistan, Endonezya'dan en çok palm yağı ithal eden ülkeler olarak öne çıkıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220420/ukrayna-krizini-firsata-ceviren-abd-milyarlarca-dolarlik-yeni-silah-satislarina-imza-atti-1055714877.html

endonezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

endonezya, palmiye yağı, ihracat, yasak