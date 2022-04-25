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https://tr.sputniknews.com/20220425/golumuz-kurtulsun-demisti-gol-arazisini-isgal-ettigi-ortaya-cikan-muhtara-1865-tl-ceza-1055829068.html
'Gölümüz kurtulsun' demişti: Göl arazisini işgal ettiği ortaya çıkan muhtara 1865 TL para cezası
'Gölümüz kurtulsun' demişti: Göl arazisini işgal ettiği ortaya çıkan muhtara 1865 TL para cezası
Manisa'da, kuruyan Marmara Gölü'nün eski haline getirilmesi için demeçler verip, su basılması çağrısı yapan Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T14:20+0300
2022-04-25T14:27+0300
manisa
türkiye
para cezası
marmara gölü
muhtar
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Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' diye de bilinen Marmara Gölü, kuraklık nedeniyle geçen yıl ağustos ayında kurudu. 7 mahallede 2 bin vatandaşın geçimini sağladığı gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Göçmen kuşların terk ettiği gölün zemininde derin yarıklar oluştu, işgaller arttı. Bazı çiftçilerin usulsüz şekilde tarıma açtığı gölün kuruyan alanlarındaki sazlıklar yakılarak traktörle sürüldü. Göl alanında işgallerin tespiti için çalışma yapıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dron ile bölgeyi taradı. Manisa Valiliği, DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce kuruyan alanları işgal ettikleri belirlenen 21 kişiye cezai yaptırım uygularken, 23 hayvan damı da yıkıldı. Daha önce de 21 kişiye toplam 2 milyon 420 bin 779 TL idari para cezası kesildi.Kuruyan Marmara Gölü'nün eski haline getirilmesi için sürekli demeç verip, su basılması çağrısı yapan Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu'nun 8 Nisan'da göl arazisini işgal ettiği tespit edildi. 51 yaşındaki muhtar Selvioğlu hakkında, 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürüp işgal etmekten, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği'ne gönderilmek üzere tutanak tutuldu.Jandarma tutanağının ardından Muhtar Selvioğlu'na ilk işlem Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce yapıldı. Göl arazinin daha önce kuruyan yerini dikkate alan kurum, muhtara 1865 TL para cezası uyguladı. DSİ'nin ise uygulayacağı para cezası öncesi, komisyon raporunun tamamlanmasını beklendiği bildirildi. Öte yandan Salihli Kaymakamlığı'nda ifadesine başvurulan muhtar hakkında ise idari işlem sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/turkiyenin-ilk-iklim-davasi-manisada-kuruyan-golun-balikcilarindan-odemelerin-iptali-icin-dava-1054981466.html
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manisa, para cezası, marmara gölü , muhtar

'Gölümüz kurtulsun' demişti: Göl arazisini işgal ettiği ortaya çıkan muhtara 1865 TL para cezası

14:20 25.04.2022 (güncellendi: 14:27 25.04.2022)
© DHAManisa, Marmara Gölü
Manisa, Marmara Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© DHA
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Manisa'da, kuruyan Marmara Gölü'nün eski haline getirilmesi için demeçler verip, su basılması çağrısı yapan Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu'na, 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürerek işgal etmekten Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nce 1865 TL para cezası uygulandı.
Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' diye de bilinen Marmara Gölü, kuraklık nedeniyle geçen yıl ağustos ayında kurudu. 7 mahallede 2 bin vatandaşın geçimini sağladığı gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Göçmen kuşların terk ettiği gölün zemininde derin yarıklar oluştu, işgaller arttı. Bazı çiftçilerin usulsüz şekilde tarıma açtığı gölün kuruyan alanlarındaki sazlıklar yakılarak traktörle sürüldü. Göl alanında işgallerin tespiti için çalışma yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dron ile bölgeyi taradı. Manisa Valiliği, DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce kuruyan alanları işgal ettikleri belirlenen 21 kişiye cezai yaptırım uygularken, 23 hayvan damı da yıkıldı. Daha önce de 21 kişiye toplam 2 milyon 420 bin 779 TL idari para cezası kesildi.
Kuruyan Marmara Gölü'nün eski haline getirilmesi için sürekli demeç verip, su basılması çağrısı yapan Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu'nun 8 Nisan'da göl arazisini işgal ettiği tespit edildi. 51 yaşındaki muhtar Selvioğlu hakkında, 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürüp işgal etmekten, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği'ne gönderilmek üzere tutanak tutuldu.
Jandarma tutanağının ardından Muhtar Selvioğlu'na ilk işlem Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce yapıldı. Göl arazinin daha önce kuruyan yerini dikkate alan kurum, muhtara 1865 TL para cezası uyguladı. DSİ'nin ise uygulayacağı para cezası öncesi, komisyon raporunun tamamlanmasını beklendiği bildirildi. Öte yandan Salihli Kaymakamlığı'nda ifadesine başvurulan muhtar hakkında ise idari işlem sürüyor.
Manisa Marmara Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
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