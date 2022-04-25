https://tr.sputniknews.com/20220425/golumuz-kurtulsun-demisti-gol-arazisini-isgal-ettigi-ortaya-cikan-muhtara-1865-tl-ceza-1055829068.html

'Gölümüz kurtulsun' demişti: Göl arazisini işgal ettiği ortaya çıkan muhtara 1865 TL para cezası

'Gölümüz kurtulsun' demişti: Göl arazisini işgal ettiği ortaya çıkan muhtara 1865 TL para cezası

Manisa'da, kuruyan Marmara Gölü'nün eski haline getirilmesi için demeçler verip, su basılması çağrısı yapan Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T14:20+0300

2022-04-25T14:20+0300

2022-04-25T14:27+0300

manisa

türkiye

para cezası

marmara gölü

muhtar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055828979_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_b97f03a1d505f772982843a04d6e9478.jpg

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' diye de bilinen Marmara Gölü, kuraklık nedeniyle geçen yıl ağustos ayında kurudu. 7 mahallede 2 bin vatandaşın geçimini sağladığı gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Göçmen kuşların terk ettiği gölün zemininde derin yarıklar oluştu, işgaller arttı. Bazı çiftçilerin usulsüz şekilde tarıma açtığı gölün kuruyan alanlarındaki sazlıklar yakılarak traktörle sürüldü. Göl alanında işgallerin tespiti için çalışma yapıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dron ile bölgeyi taradı. Manisa Valiliği, DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce kuruyan alanları işgal ettikleri belirlenen 21 kişiye cezai yaptırım uygularken, 23 hayvan damı da yıkıldı. Daha önce de 21 kişiye toplam 2 milyon 420 bin 779 TL idari para cezası kesildi.Kuruyan Marmara Gölü'nün eski haline getirilmesi için sürekli demeç verip, su basılması çağrısı yapan Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu'nun 8 Nisan'da göl arazisini işgal ettiği tespit edildi. 51 yaşındaki muhtar Selvioğlu hakkında, 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürüp işgal etmekten, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği'ne gönderilmek üzere tutanak tutuldu.Jandarma tutanağının ardından Muhtar Selvioğlu'na ilk işlem Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce yapıldı. Göl arazinin daha önce kuruyan yerini dikkate alan kurum, muhtara 1865 TL para cezası uyguladı. DSİ'nin ise uygulayacağı para cezası öncesi, komisyon raporunun tamamlanmasını beklendiği bildirildi. Öte yandan Salihli Kaymakamlığı'nda ifadesine başvurulan muhtar hakkında ise idari işlem sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220323/turkiyenin-ilk-iklim-davasi-manisada-kuruyan-golun-balikcilarindan-odemelerin-iptali-icin-dava-1054981466.html

manisa

türkiye

marmara gölü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

manisa, para cezası, marmara gölü , muhtar