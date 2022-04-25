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https://tr.sputniknews.com/20220425/hareket-halindeki-otobuse-tutunarak-giden-patenli-bir-cocuk-hayatini-kaybetti-1-cocuk-yarali-1055838424.html
Hareket halindeki otobüse tutunarak giden patenli bir çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı
Hareket halindeki otobüse tutunarak giden patenli bir çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı
Antalya'da patenle kayarken tutundukları hareket halindeki özel halk otobüsünün altında kalan çocuklardan biri öldü, biri yaralandı. Polis ekipleri olay... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T19:57+0300
2022-04-25T19:56+0300
paten
çocuk
otobüs
türkiye
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Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi'nde özel halk otobüsünün arkasına 3 patenli çocuk tutundu. Çocuklardan biri otobüsün arka tekerleğinin altında kalırken, bir çocuk ise kolundan yaralandı. Olayı fark eden şoför otobüsü sağa çekti. Vatandaşlar ise kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 13 yaşındaki Emin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, kolundan yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan çocuk ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis vatandaşların ve gazetecilerin görüntü almaması için cenazenin etrafını camiden getirdiği hasırla perdeleme yaptı. Sürücü S.G. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ölen çocuğun ayağından çıkartılan patenleri ise bir polis memuru tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
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paten, çocuk, otobüs

Hareket halindeki otobüse tutunarak giden patenli bir çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı

19:57 25.04.2022
© İHAHareket halindeki otobüse tutunarak giden patenli bir çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralı
Hareket halindeki otobüse tutunarak giden patenli bir çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© İHA
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Antalya'da patenle kayarken tutundukları hareket halindeki özel halk otobüsünün altında kalan çocuklardan biri öldü, biri yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde çalışmasını camiden getirdiği hasırlı perdeleme ile yaptı.
Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi'nde özel halk otobüsünün arkasına 3 patenli çocuk tutundu.
Çocuklardan biri otobüsün arka tekerleğinin altında kalırken, bir çocuk ise kolundan yaralandı. Olayı fark eden şoför otobüsü sağa çekti. Vatandaşlar ise kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri 13 yaşındaki Emin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, kolundan yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan çocuk ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis vatandaşların ve gazetecilerin görüntü almaması için cenazenin etrafını camiden getirdiği hasırla perdeleme yaptı. Sürücü S.G. de ifadesi alınmak
üzere polis merkezine götürüldü.
Ölen çocuğun ayağından çıkartılan patenleri ise bir polis memuru tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
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