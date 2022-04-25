https://tr.sputniknews.com/20220425/hareket-halindeki-otobuse-tutunarak-giden-patenli-bir-cocuk-hayatini-kaybetti-1-cocuk-yarali-1055838424.html

Hareket halindeki otobüse tutunarak giden patenli bir çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı

Hareket halindeki otobüse tutunarak giden patenli bir çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı

Antalya'da patenle kayarken tutundukları hareket halindeki özel halk otobüsünün altında kalan çocuklardan biri öldü, biri yaralandı. Polis ekipleri olay... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T19:57+0300

2022-04-25T19:57+0300

2022-04-25T19:56+0300

paten

çocuk

otobüs

türkiye

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Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi'nde özel halk otobüsünün arkasına 3 patenli çocuk tutundu. Çocuklardan biri otobüsün arka tekerleğinin altında kalırken, bir çocuk ise kolundan yaralandı. Olayı fark eden şoför otobüsü sağa çekti. Vatandaşlar ise kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 13 yaşındaki Emin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, kolundan yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan çocuk ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis vatandaşların ve gazetecilerin görüntü almaması için cenazenin etrafını camiden getirdiği hasırla perdeleme yaptı. Sürücü S.G. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ölen çocuğun ayağından çıkartılan patenleri ise bir polis memuru tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

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paten, çocuk, otobüs