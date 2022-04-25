https://tr.sputniknews.com/20220425/hatayda-sahile-yaklasan-kopek-baliklari-goruntulendi-1055814148.html
Hatay'da sahile yaklaşan köpek balıkları görüntülendi
Hatay'da sahile yaklaşan köpek balıkları görüntülendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahilde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlık oluşturdu. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T00:35+0300
2022-04-25T00:35+0300
2022-04-25T00:35+0300
türkiye
hatay
köpek balığı
köpekbalığı
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Samandağ'da, çok sayıda köpek balığı sahile yakın noktadan geçtiği sırada vatandaşlar cep telefonu ile o anları görüntüledi.
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hatay
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hatay, köpek balığı, köpekbalığı
Hatay'da sahile yaklaşan köpek balıkları görüntülendi
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahilde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlık oluşturdu.
Samandağ'da, çok sayıda köpek balığı sahile yakın noktadan geçtiği sırada vatandaşlar cep telefonu ile o anları görüntüledi.