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https://tr.sputniknews.com/20220425/hatayda-sahile-yaklasan-kopek-baliklari-goruntulendi-1055814148.html
Hatay'da sahile yaklaşan köpek balıkları görüntülendi
Hatay'da sahile yaklaşan köpek balıkları görüntülendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahilde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlık oluşturdu. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
hatay
köpek balığı
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Samandağ'da, çok sayıda köpek balığı sahile yakın noktadan geçtiği sırada vatandaşlar cep telefonu ile o anları görüntüledi.
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hatay, köpek balığı, köpekbalığı

Hatay'da sahile yaklaşan köpek balıkları görüntülendi

00:35 25.04.2022
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞHatay'ın Samandağ ilçesinde, sahilde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlık oluşturdu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahilde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlık oluşturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahilde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlık oluşturdu.
Samandağ'da, çok sayıda köpek balığı sahile yakın noktadan geçtiği sırada vatandaşlar cep telefonu ile o anları görüntüledi.
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