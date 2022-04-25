https://tr.sputniknews.com/20220425/iddia-yunanistan-basbakani-micotakis-bir-sonraki-nato-genel-sekreteri-olabilir-1055830697.html

İddia: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bir sonraki NATO Genel Sekreteri olabilir

İddia: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bir sonraki NATO Genel Sekreteri olabilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yakın çevresinden bir kaynak, başbakanın, Atina'nın Moskova'ya olan dostane tavrında değişikliğe gitmesinin bir sonucu olarak... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T15:17+0300

2022-04-25T15:17+0300

2022-04-25T15:18+0300

ukrayna krizi

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kiryakos miçotakis

jens stoltenberg

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Yunanistan Başbakanı Kiyakos Miçotakis, Ukrayna'daki askeri harekattan kısa bir süre sonra Atina ile Moskova arasındaki yakın kültürel ve tarihsel bağlara rağmen ABD ve diğer NATO müttefiklerinin izlediği siyasete dahil oldu ve Rusya karşıtı bir tavır benimsedi. Miçotakis'in yakın çevresinden bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, başbakanın bu politika değişikliği sayesinde bir sonraki NATO Genel Sekreteri olabileceğini öne sürdü.Atina'nın Ukrayna'ya silah gönderme, ABD'ye hayati önemde askeri üsler sağlama ve Moskova ile ilişkileri ciddi biçimde zedeleyen 12 Rus diplomatı sınır dışı etme kararlarının ardında Miçotakis'in Atlantik ajandasının ateşli bir taraftarı olduğunu Washington'a ispat etme arzusunun yattığını vurguladı.Eski Norveç Başbakanı ve mevcut NATO Genel Sekreteri olan Jens Stoltenberg'in 2014'ün ekim ayında başlayan görev süresinin bu yıl sona ermesi planlanıyordu. Fakat Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı nedeniyle görevi 30 Eylül 2023'e kadar 1 yıl daha uzatıldı.Öte yandan Miçotakis'in 2019'da başlayan ilk 4 yıllık başbakanlık görevi neredeyse aynı zamanda, 2023'ün ekim ayında sonlanacak.Bununla birlikte NATO'nun genel sekreter seçme konusunda herhangi bir resmi prosedürü bulunmuyor. Geleneksel olarak 30 üye ülke, bir NATO üyesinin teklifi üzerine oybirliği ile karar alıyor ve istişareler, genellikle gayri resmi diplomatik kanallar aracılığıyla gerçekleşiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220410/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-nato-uyesi-olsaydik-bu-savas-baslamazdi-1055451782.html

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nato, rusya, ukrayna, yunanistan, kiryakos miçotakis, jens stoltenberg