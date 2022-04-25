https://tr.sputniknews.com/20220425/internet-alisverisinde-yeni-donem-1055825916.html

İnternet alışverişinde yeni dönem: Rekabeti önleyici uygulamalar engellenecek

İnternet alışverişinde yeni dönem: Rekabeti önleyici uygulamalar engellenecek

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret sitelerinden yapılan satışlara düzenleme getiriyor. Rekabeti önleyen uygulamaları ortadan kaldırmak ve tekelleşmenin... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T12:35+0300

2022-04-25T12:35+0300

2022-04-25T12:39+0300

türkiye

türkiye

ticaret bakanlığı

mehmet muş

alışveriş

e-ticaret

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Ticaret Bakanlığı, son yıllardaki dikkat çekici büyümesi pandemi sürecinde rekor seviyelere ulaşan e-ticaret için yeni düzenleme hazırladı. Bakanlığın tespitlerine göre, Türkiye'de geçen yıl 381 milyar lira büyüklüğe ulaşan e-ticaret alanında 484 bin 347 işletme faaliyet yürütüyor.Bu işletmelerin 472 bin 604’ü faaliyetlerini "e-ticaret pazar yerlerinde" sürdürüyor. Ancak işletmelerin yüzde 74’ü sadece bir, yüzde 12’si iki, yüzde 6’sı üç ve yüzde 3’ü dört pazar yerinde satış yapıyor.Rekabeti önleyici uygulamalar kaldırılacakSektörün az sayıda e-ticaret pazar yerinde yoğunlaşmasının hem satıcıların hem de tüketicilerin bu pazar yerlerine bağımlılığını artırdığını belirleyen Bakanlık, bu durumun oluşturduğu sorunların çözecek adımlar atacak. Bu kapsamda, büyük ölçekli platformların rekabeti önleyici uygulamaları engellenecek. Dijital platformların kendi lehlerine ticari koşullar dayatmasının önüne geçilecek.Düzenlemeyle e-ticaretin dengeli büyümesi amacıyla pazar yerlerine yeni kriterler getirilecek. Rakipleri dışlayıcı tanıtım faaliyetlerine izin verilmeyecek. E-ticaret pazar yerleri kendini haksız bir şekilde sıralamada ön plana çıkaramayacak ve satıcılar arasında ayrım gözetemeyecek.Ticaret pazar yerlerinde taklit ürün satışı engellenecekE-ticaret pazar yerlerinde taklit ürün satışı ve hukuka aykırı içerikler engellenecek. Satıcılar sadece bir e-ticaret pazar yerinde faaliyet göstermek zorunda bırakılamayacak. E-ticaret pazar yerleri satıcıları belirli bir kişiden mal veya hizmet alımına zorlayamayacak.E-ticaret pazar yerleri, satıcılara ödeme süresini kısaltacak. Satıcılar kendilerine ait verileri, diğer e-ticaret pazar yerlerine taşıyabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220407/ticaret-bakanligi-ormana-biber-dokme-goruntuleri-eskidir-ve-tam-kapanma-donemine-aittir-1055387602.html

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türkiye, ticaret bakanlığı, mehmet muş, alışveriş, e-ticaret