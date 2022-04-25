https://tr.sputniknews.com/20220425/ispanya-kralinin-kisisel-varligi-25-milyon-euro-olarak-aciklandi-1055841417.html

İspanya Kralı'nın kişisel varlığı 2.5 milyon euro olarak açıklandı

İspanya Kralı'nın kişisel varlığı 2.5 milyon euro olarak açıklandı

İspanya Kralı VI. Felipe'nin kişisel varlığının 2 milyon 573 bin 392 euro olduğu açıklandı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T21:59+0300

2022-04-25T21:59+0300

2022-04-25T21:59+0300

dünya

ispanya

kral

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Ülkedeki sol koalisyon hükümetinin getirdiği şeffaflık yasası kapsamında Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral VI. Felipe'nin kişisel birikimleriyle mevcut durumda bankada yatırım ve bireysel hesaplarında toplam 2 milyon 260 bin euro bulunduğu, ayrıca 305 bin 450 euro değerinde de mücevher, antika ve sanat eserinin sahibi olduğu duyuruldu.İspanya'da 2014'te babası Juan Carlos'tan tahtı devralan 54 yaşındaki VI. Felipe'nin, öncesinde Asturias Prensi olduğu dönem dahil olmak üzere 25 yıldır devlet bütçesinden maaş aldığı hatırlatıldı.Kral VI. Felipe, devlet bütçesinden yıllık 253 bin 850 euro brüt maaş alıyor.Yolsuzluk iddialarıyla sık sık gündeme geliyorİspanya'da Kraliyet Ailesi'nde yolsuzluk iddiaları son dönemlerde sık sık gündeme gelmişti.Hakkındaki yolsuzluk iddialarından dolayı devletten aldığı maaşı kesilen ve Ağustos 2020'den bu yana İspanya'yı terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşen eski Kral Juan Carlos, İspanya'da yürütülen soruşturmalardan aklanıp hiç hüküm giymemiş olsa da kraliyet ailesinin itibarını zedeledi.

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