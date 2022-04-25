Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220425/israil-disisleri-bakani-lapid-mescid-i-aksada-statukonun-degismedigini-savundu-1055828060.html
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Mescid-i Aksa'da statükonun değişmediğini savundu
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Mescid-i Aksa'da statükonun değişmediğini savundu
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 'sadece Müslümanların ibadet diğer dinlere mensupların ise ziyaret... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T13:55+0300
2022-04-25T13:57+0300
dünya
israil
yair lapid
kudüs
mescid-i aksa
lübnan
roketli saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055827946_0:132:3001:1820_1920x0_80_0_0_18ec5cf7f0fb00aa6b2e9abab806ab5f.jpg
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, son dönemde artan gerilim, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınları, Aksa'da Yahudilerin ibadetine izin verilmemesini gerektiren statükonun ihlaline ilişkin suçlamalar hakkında gazetecilerin sorularını cevapladı.Hamas ve İslami Cihad'ı suçladıİsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki cemaate kauçuk kaplı mermi, ses bombaları ve coplarla müdahalesinin Hamas ve İslami Cihad'a bağlı isyancıların Aksa'daki eylemlerinden kaynaklandığını savunan Lapid, 'Mescid-i Aksa'daki statükoyu koruduklarını ve gözden kaçan bir iki durum dışında İsrail polisinin, Yahudilerin Aksa'da dua etmesine izin vermediğini' söyledi.İsrail polisinin ramazan ayının üçüncü cuma namazının ardından Aksa'nın avlusundaki cemaate insansız hava aracıyla göz yaşartıcı gaz atmasına dair Lapid, göz yaşartıcı gazın dünyadaki tüm polis güçleri tarafından kullanıldığını ve 'çok fotojenik olmasa' da polisi içeri göndermektense İHA aracılığıyla atılmasını tercih ettiklerini söyledi.Lapid, ana akım medyayı Mescid-i Aksa'da 'statükonun değiştiğine ilişkin dedikodulara yer vermekle' suçladı.İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya müdahalesini desteklediğini ve kullandığı gücü meşru gördüğünü söyleyen Lapid, binlerce kişi namaza gelmeden önce daha büyük bir felaketin polisin müdahalesiyle önlendiğini iddia etti.Mescid-i Aksa'da Yahudilerin dua etmesine ilişkin Lapid, şunları kaydetti: "Ben şahsi olarak Yahudilerin, İsrail devletinde dini özgürlüğü olmaması, Yahudilerin kendileri adına kutsal kabul ettikleri mekandan yasaklanmasını kabul etmiyorum. Polise verilen talimatları biliyorum. Polis talimatları gayet sıkı, statükonun olduğu gibi kalması için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Statükoya göre Müslümanlar Aksa'da ibadet edebilir, diğer dinlerse sadece ziyaret edebilir."Lapid, Kıyamet Kilisesi'nde Ortodoksların kutsal ateş ayinine katılımına getirilen kısıtlamalar ve Eski Şehir bölgesinde polisin bazı Hristiyanlarla arbede yaşaması hakkında ise İsrail'in getirdiği kısıtlamanın ibadet alanının dar olmasından kaynaklandığını, olabildiğince kişiyi kiliseye almak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketleri 'kabul edilemez' bulduklarını ifade eden Lapid, Gazze'deki 10 bin Filistinliye çıkartılan çalışma izinlerini iki katına yükseltme kararını gözden geçirdiklerini de sözlerine ekledi.İsrail-Lübnan sınırında gerilimÖte yandan İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, güney Lübnan'dan gerçekleştirilen roket saldırısının ardından bölgeye topçu atışı düzenlediğini duyurdu.Lübnan'dan atılan roketin açık alana düştüğünü bilgisi paylaşılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma, can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.Lübnan hükümeti ya da güney Lübnan'da etkin Hizbullah örgütüden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220419/haaretz-hamasin-kurana-gore-israilin-cokecegi-kehanetinin-vade-tarihi-geldi-populerligi-artti-1055690800.html
https://tr.sputniknews.com/20220209/abd-disisleri-lubnan-israil-sinir-anlasmazliginin-cozumunde-ilerleme-kaydedildi-1053636290.html
israil
kudüs
mescid-i aksa
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055827946_198:0:2801:1952_1920x0_80_0_0_0c96605a9cbebea010e35d8d46c61942.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, yair lapid, kudüs, mescid-i aksa, lübnan, roketli saldırı

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Mescid-i Aksa'da statükonun değişmediğini savundu

13:55 25.04.2022 (güncellendi: 13:57 25.04.2022)
© AFP 2022Mescid-i Aksa
Mescid-i Aksa - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 'sadece Müslümanların ibadet diğer dinlere mensupların ise ziyaret etmesini' öngören statükoyu koruduğunu savundu.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, son dönemde artan gerilim, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınları, Aksa'da Yahudilerin ibadetine izin verilmemesini gerektiren statükonun ihlaline ilişkin suçlamalar hakkında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Hamas ve İslami Cihad'ı suçladı

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki cemaate kauçuk kaplı mermi, ses bombaları ve coplarla müdahalesinin Hamas ve İslami Cihad'a bağlı isyancıların Aksa'daki eylemlerinden kaynaklandığını savunan Lapid, 'Mescid-i Aksa'daki statükoyu koruduklarını ve gözden kaçan bir iki durum dışında İsrail polisinin, Yahudilerin Aksa'da dua etmesine izin vermediğini' söyledi.
İsrail polisinin ramazan ayının üçüncü cuma namazının ardından Aksa'nın avlusundaki cemaate insansız hava aracıyla göz yaşartıcı gaz atmasına dair Lapid, göz yaşartıcı gazın dünyadaki tüm polis güçleri tarafından kullanıldığını ve 'çok fotojenik olmasa' da polisi içeri göndermektense İHA aracılığıyla atılmasını tercih ettiklerini söyledi.
Lapid, ana akım medyayı Mescid-i Aksa'da 'statükonun değiştiğine ilişkin dedikodulara yer vermekle' suçladı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya müdahalesini desteklediğini ve kullandığı gücü meşru gördüğünü söyleyen Lapid, binlerce kişi namaza gelmeden önce daha büyük bir felaketin polisin müdahalesiyle önlendiğini iddia etti.
Mescid-i Aksa'da Yahudilerin dua etmesine ilişkin Lapid, şunları kaydetti: "Ben şahsi olarak Yahudilerin, İsrail devletinde dini özgürlüğü olmaması, Yahudilerin kendileri adına kutsal kabul ettikleri mekandan yasaklanmasını kabul etmiyorum. Polise verilen talimatları biliyorum. Polis talimatları gayet sıkı, statükonun olduğu gibi kalması için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Statükoya göre Müslümanlar Aksa'da ibadet edebilir, diğer dinlerse sadece ziyaret edebilir."
Lapid, Kıyamet Kilisesi'nde Ortodoksların kutsal ateş ayinine katılımına getirilen kısıtlamalar ve Eski Şehir bölgesinde polisin bazı Hristiyanlarla arbede yaşaması hakkında ise İsrail'in getirdiği kısıtlamanın ibadet alanının dar olmasından kaynaklandığını, olabildiğince kişiyi kiliseye almak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketleri 'kabul edilemez' bulduklarını ifade eden Lapid, Gazze'deki 10 bin Filistinliye çıkartılan çalışma izinlerini iki katına yükseltme kararını gözden geçirdiklerini de sözlerine ekledi.
İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da dün akşam teravih namazı sırasında İsrail polisinin cemaate saldırısı sonucu çıkan olayların ardından binlerce Filistinli, Kadir Gecesi’nde teravih namazı için mescide akın etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
DÜNYA
Haaretz: Hamas'ın 'Kuran'a göre İsrail'in çökeceği' kehanetinin vade tarihi geldi, popülerliği arttı
19 Nisan, 23:28

İsrail-Lübnan sınırında gerilim

Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, güney Lübnan'dan gerçekleştirilen roket saldırısının ardından bölgeye topçu atışı düzenlediğini duyurdu.
Lübnan'dan atılan roketin açık alana düştüğünü bilgisi paylaşılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma, can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.
Lübnan hükümeti ya da güney Lübnan'da etkin Hizbullah örgütüden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Lübnan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
DÜNYA
ABD Dışişleri: Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığının çözümünde ilerleme kaydedildi
9 Şubat, 03:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала