https://tr.sputniknews.com/20220425/israil-disisleri-bakani-lapid-mescid-i-aksada-statukonun-degismedigini-savundu-1055828060.html

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Mescid-i Aksa'da statükonun değişmediğini savundu

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Mescid-i Aksa'da statükonun değişmediğini savundu

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 'sadece Müslümanların ibadet diğer dinlere mensupların ise ziyaret... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T13:55+0300

2022-04-25T13:55+0300

2022-04-25T13:57+0300

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israil

yair lapid

kudüs

mescid-i aksa

lübnan

roketli saldırı

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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, son dönemde artan gerilim, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınları, Aksa'da Yahudilerin ibadetine izin verilmemesini gerektiren statükonun ihlaline ilişkin suçlamalar hakkında gazetecilerin sorularını cevapladı.Hamas ve İslami Cihad'ı suçladıİsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki cemaate kauçuk kaplı mermi, ses bombaları ve coplarla müdahalesinin Hamas ve İslami Cihad'a bağlı isyancıların Aksa'daki eylemlerinden kaynaklandığını savunan Lapid, 'Mescid-i Aksa'daki statükoyu koruduklarını ve gözden kaçan bir iki durum dışında İsrail polisinin, Yahudilerin Aksa'da dua etmesine izin vermediğini' söyledi.İsrail polisinin ramazan ayının üçüncü cuma namazının ardından Aksa'nın avlusundaki cemaate insansız hava aracıyla göz yaşartıcı gaz atmasına dair Lapid, göz yaşartıcı gazın dünyadaki tüm polis güçleri tarafından kullanıldığını ve 'çok fotojenik olmasa' da polisi içeri göndermektense İHA aracılığıyla atılmasını tercih ettiklerini söyledi.Lapid, ana akım medyayı Mescid-i Aksa'da 'statükonun değiştiğine ilişkin dedikodulara yer vermekle' suçladı.İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya müdahalesini desteklediğini ve kullandığı gücü meşru gördüğünü söyleyen Lapid, binlerce kişi namaza gelmeden önce daha büyük bir felaketin polisin müdahalesiyle önlendiğini iddia etti.Mescid-i Aksa'da Yahudilerin dua etmesine ilişkin Lapid, şunları kaydetti: "Ben şahsi olarak Yahudilerin, İsrail devletinde dini özgürlüğü olmaması, Yahudilerin kendileri adına kutsal kabul ettikleri mekandan yasaklanmasını kabul etmiyorum. Polise verilen talimatları biliyorum. Polis talimatları gayet sıkı, statükonun olduğu gibi kalması için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Statükoya göre Müslümanlar Aksa'da ibadet edebilir, diğer dinlerse sadece ziyaret edebilir."Lapid, Kıyamet Kilisesi'nde Ortodoksların kutsal ateş ayinine katılımına getirilen kısıtlamalar ve Eski Şehir bölgesinde polisin bazı Hristiyanlarla arbede yaşaması hakkında ise İsrail'in getirdiği kısıtlamanın ibadet alanının dar olmasından kaynaklandığını, olabildiğince kişiyi kiliseye almak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketleri 'kabul edilemez' bulduklarını ifade eden Lapid, Gazze'deki 10 bin Filistinliye çıkartılan çalışma izinlerini iki katına yükseltme kararını gözden geçirdiklerini de sözlerine ekledi.İsrail-Lübnan sınırında gerilimÖte yandan İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, güney Lübnan'dan gerçekleştirilen roket saldırısının ardından bölgeye topçu atışı düzenlediğini duyurdu.Lübnan'dan atılan roketin açık alana düştüğünü bilgisi paylaşılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma, can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.Lübnan hükümeti ya da güney Lübnan'da etkin Hizbullah örgütüden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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israil, yair lapid, kudüs, mescid-i aksa, lübnan, roketli saldırı