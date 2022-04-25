https://tr.sputniknews.com/20220425/issizlik-maaslari-29-nisanda-odenecek-1055827428.html
İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek
İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek
5 Mayıs'ta yapılacak işsizlik maaşı ödemeleri bayram sebebiyle 29 Nisan'da gerçekleştirilecek. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T13:38+0300
2022-04-25T13:38+0300
2022-04-25T13:38+0300
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türkiye
İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek
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Ayrıntılar geliyor
5 Mayıs'ta yapılacak işsizlik maaşı ödemeleri bayram sebebiyle 29 Nisan'da gerçekleştirilecek.