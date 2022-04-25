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https://tr.sputniknews.com/20220425/kabine-toplaniyor-bayram-tatilinin-uzatilmasinin-gorusulmesi-bekleniyor-1055818317.html
Kabine toplanıyor: Bayram tatilinin uzatılmasının görüşülmesi bekleniyor
Kabine toplanıyor: Bayram tatilinin uzatılmasının görüşülmesi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Ankara’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i ağırladıktan sonra kabine toplantısına katılması planlanıyor. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T07:16+0300
2022-04-25T07:16+0300
türkiye
kabine
kabine toplantısı
bayram
bayram tatili
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Ukrayna'da devam eden çatışmalar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemiyle Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun bir gündemle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Putin-Zelenskiy zirvesi için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek.Toplantıda Ramazan Bayramı tatilinin uzatılmasının da görüşülmesi bekleniyor.2 Mayıs Pazartesi başlayacak bayram tatili, 4 Mayıs Çarşamba bitecek.Kabine toplantısında 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de tatil ilan edilmesi değerlendirilecek.Bu yönde bir karar alınırsa memurlar dokuz gün tatil yapacak.
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kabine, kabine toplantısı, bayram, bayram tatili

Kabine toplanıyor: Bayram tatilinin uzatılmasının görüşülmesi bekleniyor

07:16 25.04.2022
© AACumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Ankara’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i ağırladıktan sonra kabine toplantısına katılması planlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Ukrayna'da devam eden çatışmalar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemiyle Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun bir gündemle bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Putin-Zelenskiy zirvesi için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek.
Toplantıda Ramazan Bayramı tatilinin uzatılmasının da görüşülmesi bekleniyor.
2 Mayıs Pazartesi başlayacak bayram tatili, 4 Mayıs Çarşamba bitecek.
Kabine toplantısında 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de tatil ilan edilmesi değerlendirilecek.
Bu yönde bir karar alınırsa memurlar dokuz gün tatil yapacak.
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