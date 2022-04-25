https://tr.sputniknews.com/20220425/kabine-toplaniyor-bayram-tatilinin-uzatilmasinin-gorusulmesi-bekleniyor-1055818317.html

Kabine toplanıyor: Bayram tatilinin uzatılmasının görüşülmesi bekleniyor

Kabine toplanıyor: Bayram tatilinin uzatılmasının görüşülmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Ankara’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i ağırladıktan sonra kabine toplantısına katılması planlanıyor. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T07:16+0300

2022-04-25T07:16+0300

2022-04-25T07:16+0300

türkiye

kabine

kabine toplantısı

bayram

bayram tatili

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Ukrayna'da devam eden çatışmalar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemiyle Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun bir gündemle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Putin-Zelenskiy zirvesi için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek.Toplantıda Ramazan Bayramı tatilinin uzatılmasının da görüşülmesi bekleniyor.2 Mayıs Pazartesi başlayacak bayram tatili, 4 Mayıs Çarşamba bitecek.Kabine toplantısında 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de tatil ilan edilmesi değerlendirilecek.Bu yönde bir karar alınırsa memurlar dokuz gün tatil yapacak.

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