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Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu
Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu
Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T13:47+0300
2022-04-25T13:47+0300
politika
faiz sucuoğlu
kuzey kıbrıs
hükümet
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yeni kabineyi onayladığı açıklandı.20 Nisan'da, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nde oluşan koalisyon dönemi sona ermiş, hükümetin istifası kabul edilmişti.Cumhurbaşkanı Tatar, 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından 38. hükümeti kurma görevini 8 Şubat'ta Sucuoğlu'na vermişti.Tatar, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamıştı.Buna göre, KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti kurulmuştu.Kıbrıs'ta yeni kabine şöyle:
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faiz sucuoğlu, kuzey kıbrıs, hükümet

Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu

13:47 25.04.2022
© AAKuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AA
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Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yeni kabineyi onayladığı açıklandı.
20 Nisan'da, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nde oluşan koalisyon dönemi sona ermiş, hükümetin istifası kabul edilmişti.
Cumhurbaşkanı Tatar, 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından 38. hükümeti kurma görevini 8 Şubat'ta Sucuoğlu'na vermişti.
Tatar, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamıştı.
Buna göre, KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti kurulmuştu.
Kıbrıs'ta yeni kabine şöyle:
Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı
Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren
Maliye Bakanı: Olgun Amcaoğlu İçişleri Bakanı Ünal Üstel
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy
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