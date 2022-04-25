https://tr.sputniknews.com/20220425/kuzey-kibrista-yeni-hukumet-kuruldu-1055827508.html

Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu

Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu

Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T13:47+0300

2022-04-25T13:47+0300

2022-04-25T13:47+0300

politika

faiz sucuoğlu

kuzey kıbrıs

hükümet

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yeni kabineyi onayladığı açıklandı.20 Nisan'da, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nde oluşan koalisyon dönemi sona ermiş, hükümetin istifası kabul edilmişti.Cumhurbaşkanı Tatar, 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından 38. hükümeti kurma görevini 8 Şubat'ta Sucuoğlu'na vermişti.Tatar, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamıştı.Buna göre, KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti kurulmuştu.Kıbrıs'ta yeni kabine şöyle:

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faiz sucuoğlu, kuzey kıbrıs, hükümet