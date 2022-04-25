https://tr.sputniknews.com/20220425/le-penden-ilk-aciklama-bu-gecenin-sonucu-kendi-icinde-buyuk-bir-zafer-1055815977.html

Le Pen'den ilk açıklama: Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer

Le Pen'den ilk açıklama: Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimini Macron’a karşı kaybeden aşırı sağcı Marine Le Pen seçim sonuçlarının ardından yaptığı ilk açıklamada, aşırı sağın aldığı oy... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T03:10+0300

2022-04-25T03:10+0300

2022-04-25T03:10+0300

marine le pen

politika

fransa

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055815952_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dde740e39455b78703d2ff5f74d9cb15.jpg

Fransa’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kaybeden aşırı sağcı Ulusal Cephe parti lideri Marine Le Pen, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu.Mağlubiyeti kabul eden Le Pen, aldığı oy sayısının zafer olduğunu belirterek, "Ülkenin üzerinde büyük bir özgürlük rüzgarı yükselebilirdi. Seçimler aksini belirledi. Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer" dedi. Yasama seçimi için mücadele vereceğini kaydeden Le Pen, "Bu akşam yasama seçimlerinin büyük seçim savaşını başlatıyoruz. Bu savaşı Jordan Bardella ile yapacağım. Ulusal Cephe, nereden gelirse gelsin, Emmanuel Macron'un politikalarına karşı bir araya gelmek isteyen herkesi birleştirmek için çalışacak" ifadelerini kullandı.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marine le pen, fransa, seçim