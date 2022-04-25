https://tr.sputniknews.com/20220425/le-penden-ilk-aciklama-bu-gecenin-sonucu-kendi-icinde-buyuk-bir-zafer-1055815977.html
Le Pen'den ilk açıklama: Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer
Le Pen'den ilk açıklama: Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimini Macron’a karşı kaybeden aşırı sağcı Marine Le Pen seçim sonuçlarının ardından yaptığı ilk açıklamada, aşırı sağın aldığı oy... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T03:10+0300
2022-04-25T03:10+0300
2022-04-25T03:10+0300
marine le pen
politika
fransa
seçim
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Fransa’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kaybeden aşırı sağcı Ulusal Cephe parti lideri Marine Le Pen, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu.Mağlubiyeti kabul eden Le Pen, aldığı oy sayısının zafer olduğunu belirterek, "Ülkenin üzerinde büyük bir özgürlük rüzgarı yükselebilirdi. Seçimler aksini belirledi. Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer" dedi. Yasama seçimi için mücadele vereceğini kaydeden Le Pen, "Bu akşam yasama seçimlerinin büyük seçim savaşını başlatıyoruz. Bu savaşı Jordan Bardella ile yapacağım. Ulusal Cephe, nereden gelirse gelsin, Emmanuel Macron'un politikalarına karşı bir araya gelmek isteyen herkesi birleştirmek için çalışacak" ifadelerini kullandı.
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marine le pen, fransa, seçim
Le Pen'den ilk açıklama: Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer
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Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimini Macron’a karşı kaybeden aşırı sağcı Marine Le Pen seçim sonuçlarının ardından yaptığı ilk açıklamada, aşırı sağın aldığı oy oranına dikkat çekerek, "Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer" dedi.
Fransa’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kaybeden aşırı sağcı Ulusal Cephe parti lideri Marine Le Pen, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu.
Mağlubiyeti kabul eden Le Pen, aldığı oy sayısının zafer olduğunu belirterek, "Ülkenin üzerinde büyük bir özgürlük rüzgarı yükselebilirdi. Seçimler aksini belirledi. Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer" dedi.
Yasama seçimi için mücadele vereceğini kaydeden Le Pen, "Bu akşam yasama seçimlerinin büyük seçim savaşını başlatıyoruz. Bu savaşı Jordan Bardella ile yapacağım. Ulusal Cephe, nereden gelirse gelsin, Emmanuel Macron'un politikalarına karşı bir araya gelmek isteyen herkesi birleştirmek için çalışacak" ifadelerini kullandı.