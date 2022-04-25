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Lice’de sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin Bakan Koca’dan açıklama: Şahıs gözaltına alınmıştır
Lice’de sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin Bakan Koca’dan açıklama: Şahıs gözaltına alınmıştır
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınının, görevli hekim ve sağlık çalışanlarına saldırması olayına ilişkin... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
şiddet
sağlık çalışanı
fahrettin koca
lice
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakını, görevli hekim ve sağlık çalışanlarına saldırması olayına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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şiddet, sağlık çalışanı, fahrettin koca, lice

Lice’de sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin Bakan Koca’dan açıklama: Şahıs gözaltına alınmıştır

03:28 25.04.2022 (güncellendi: 03:30 25.04.2022)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınının, görevli hekim ve sağlık çalışanlarına saldırması olayına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, “Lice’deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik ”dedi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakını, görevli hekim ve sağlık çalışanlarına saldırması olayına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olarak Diyarbakır Lice Devlet Hastanesine getirilen bir vatandaşımızın yakınları maalesef şiddete başvurmuştur. Bir kişi, yere yatırıldığı esnada polis memurunun silahını alarak 1 el ateş açmış, kurşun duvara isabet etmiştir. Şahıs Emniyet güçlerince gözaltına alınmış, hastanemizde güvenlik önlemleri artırılmıştır. Lice’deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. Suça eğilimi olanlara hatırlatıyorum, bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi.”

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