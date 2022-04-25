https://tr.sputniknews.com/20220425/mahkeme-dava-icin-almanyadan-gelen-cigdem-materi-kacma-suphesi-var-diyerek-tutukladi-1055842948.html

Mahkeme, dava için Almanya'dan gelen Çiğdem Mater'i, 'kaçma şüphesi var' diyerek tutukladı

Mahkeme, dava için Almanya'dan gelen Çiğdem Mater'i, 'kaçma şüphesi var' diyerek tutukladı

Gezi Parkı Davası'nda 18 yıl hapis cezası verilen Çiğdem Mater'in duruşma için Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Mahkeme, Mater'i 'kaçma şüphesi var' diyerek... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T23:02+0300

2022-04-25T23:02+0300

2022-04-25T23:02+0300

politika

türkiye

gezi parkı eylemleri

mahkeme

osman kavala

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Gezi Parkı Davası kapsamında yargılanan ve hakkında ‘kaçma şüphesi’yle tutuklama kararı verilen isimlerden biri olan belgesel yönetmeni ve gazeteci Çiğdem Mater’in duruşmalara katılmak için yurtdışından geldiği ortaya çıktı.Mater’in avukatı Hürrem Sönmez, müvekkilinin bir proje kapsamında Almanya’da bulunduğunu ancak duruşmalara katılmak için ülkeye geri döndüğünü söyledi.Bugün karar duruşması görülen Gezi Parkı Davası kapsamında iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, davadaki diğer isimler Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verildi.Gazete Duvar'ın haberine göre, mahkeme, ‘kaçma şüphesi’ni göz önünde bulundurarak bu isimlerin tutuklanmalarına karar verdi. Ancak belgesel yönetmeni ve gazeteci Çiğdem Mater 15 Şubat tarihinde Almanya’dan geri dönerek Gezi Parkı Davası’nın duruşmalarına katıldı.Mater’in avukatı Hürrem Sönmez müvekkilinin bir proje kapsamında Almanya’da bulunduğunu söyleyerek durumun daha önce mahkemeye tebliğ edildiğini söyledi. Sönmez, “Müvekkilim duruşmalara katılmak için İstanbul’a döndü. Buna rağmen ‘kaçma şüphesi var’ denildi ve tutuklandı” dedi.

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türkiye, gezi parkı eylemleri, mahkeme, osman kavala